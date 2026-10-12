Alfa Romeo: la ricetta per trovare l’amore? Altro che app d’incontri, meglio un giro in macchina

Alfa Romeo prova a percorrere una strada insolita per promuovere la Junior elettrica (guarda la prova di Alfa Romeo Junior Veloce): il mondo degli appuntamenti.
Dalle app agli incontri dal vivo
Invece di concentrarsi esclusivamente sulle auto, il marchio italiano propone un’esperienza su quattro ruote come alternativa agli incontri tradizionali in un contesto di un settore in cui le app di incontri non sembrano più soddisfare tutti gli utenti.
Alfa Romeo: la Junior elettrica invece di un'app di incontri per trovare la dolce metà
La ricerca e le preferenze dei single
Secondo uno studio condotto su 1.000 persone che utilizzano attivamente le piattaforme di incontri in Inghilterra, il 60% degli intervistati dichiara di essere stanco delle app. Inoltre, il 44% preferirebbe un giro in macchina o una gita fuori porta alla classica cena accompagnata da un aperitivo.
Per rispondere a questa tendenza, Alfa Romeo ha coinvolto Kate Mansfield, coach specializzata nell'aiutare le donne a passare dalle fastidiose app di incontri a una vera connessione nella vita reale, per realizzare la guida Love Thy Romeo. L’obiettivo è incoraggiare le persone a cercare connessioni autentiche nella vita reale, andando oltre le conversazioni attraverso un piccolo schermo.
Alfa Romeo: dagli incontri virtuali a quelli reali come un bel picnic a due
La Junior elettrica come compagna di viaggio
L'operazione non riguarda lo sviluppo di nuovi modelli, ma una strategia di marketing audace, se non bizzarra, che associa l'auto alla possibilità di condividere un'esperienza reale. Il budget dedicato alla comunicazione sostiene così un progetto particolare, che punta a valorizzare il carattere emozionale del marchio.
A spiegare la visione dell'azienda è Jules Tilston, amministratore delegato di Alfa Romeo UK: ''La Junior Elettrica è la compagna perfetta per unafuga romantica, unendo prestazioni, passione e stile, radicati nel suo DNA italiano''.
Un romantico viaggio su strada
La proposta lega la mobilità elettrica alla ricerca di nuove occasioni per conoscersi. Resta da capire se un'auto possa davvero fare la differenza al primo appuntamento, ma l'iniziativa offre un modo alternativo di immaginare un incontro. La domanda, quindi, è aperta: quale vettura scegliereste per un romantico viaggio a due?
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6
|136 / 100
|30.750 €
|Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6 Sprint
|136 / 100
|32.250 €
|Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6 Ti
|136 / 100
|33.750 €
|Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6 Q4 Sprint
|136 / 100
|35.250 €
|Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6 Milano Cortina 2026
|136 / 100
|35.250 €
|Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6 Q4 Ti
|136 / 100
|36.750 €
|Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6 Q4 Milano Cortina 2026
|136 / 100
|38.250 €
|Junior Elettrica 156cv
|- / -
|39.500 €
|Junior Elettrica 156cv Sprint
|- / -
|41.000 €
|Junior Elettrica 156cv Speciale
|- / -
|42.500 €
|Junior Elettrica 280cv Veloce
|- / -
|48.500 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Alfa Romeo Junior visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Alfa Romeo Junior
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.