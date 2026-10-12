Alfa Romeo: la ricetta per trovare l’amore? Altro che app d’incontri, meglio un giro in macchina

Una ricerca condotta in Inghilterra suggerisce un’alternativa alle noiose app: un viaggio a due in auto, con la Junior elettrica per incontrarsi davvero e non tramite uno smartphone

Alfa Romeo prova a percorrere una strada insolita per promuovere la Junior elettrica (guarda la prova di Alfa Romeo Junior Veloce): il mondo degli appuntamenti.

Dalle app agli incontri dal vivo

Invece di concentrarsi esclusivamente sulle auto, il marchio italiano propone un’esperienza su quattro ruote come alternativa agli incontri tradizionali in un contesto di un settore in cui le app di incontri non sembrano più soddisfare tutti gli utenti.

Alfa Romeo: la Junior elettrica invece di un'app di incontri per trovare la dolce metà

La ricerca e le preferenze dei single

Secondo uno studio condotto su 1.000 persone che utilizzano attivamente le piattaforme di incontri in Inghilterra, il 60% degli intervistati dichiara di essere stanco delle app. Inoltre, il 44% preferirebbe un giro in macchina o una gita fuori porta alla classica cena accompagnata da un aperitivo.

Per rispondere a questa tendenza, Alfa Romeo ha coinvolto Kate Mansfield, coach specializzata nell'aiutare le donne a passare dalle fastidiose app di incontri a una vera connessione nella vita reale, per realizzare la guida Love Thy Romeo. L’obiettivo è incoraggiare le persone a cercare connessioni autentiche nella vita reale, andando oltre le conversazioni attraverso un piccolo schermo.

Alfa Romeo: dagli incontri virtuali a quelli reali come un bel picnic a due

La Junior elettrica come compagna di viaggio

L'operazione non riguarda lo sviluppo di nuovi modelli, ma una strategia di marketing audace, se non bizzarra, che associa l'auto alla possibilità di condividere un'esperienza reale. Il budget dedicato alla comunicazione sostiene così un progetto particolare, che punta a valorizzare il carattere emozionale del marchio.

A spiegare la visione dell'azienda è Jules Tilston, amministratore delegato di Alfa Romeo UK: ''La Junior Elettrica è la compagna perfetta per unafuga romantica, unendo prestazioni, passione e stile, radicati nel suo DNA italiano''.

Un romantico viaggio su strada

La proposta lega la mobilità elettrica alla ricerca di nuove occasioni per conoscersi. Resta da capire se un'auto possa davvero fare la differenza al primo appuntamento, ma l'iniziativa offre un modo alternativo di immaginare un incontro. La domanda, quindi, è aperta: quale vettura scegliereste per un romantico viaggio a due?

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