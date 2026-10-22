Questa cabriolet nasconde un'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Sotto a questa cabriolet a 2 posti si nasconde in realtà una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Castagna Milano ha infatti svelato sui social network la sua ultima creazione. Per il momento è un progetto solamente digitale che va a stravolgere completamente la Giulia Quadrifoglio, per creare qualcosa di davvero unico e affascinante. La base non è poi quella della Giulia Quadrifoglio ''tradizionale''. Infatti, è stata scelta la più esclusiva e raffinata Giulia GTA.

Castagna Milano vuole comunque realizzare questa vettura ma aspetta il cliente giusto che ovviamente non dovrà avere problemi di budget.

Castagna Milano

Bellissima

Ci sono progetti sulla carta che meritano di essere realizzati come questo. Ovviamente si tratta di un progetto molto ambizioso. La vettura presenta un design che sembra trarre ispirazione dalle iconiche concept car BAT degli anni '50, mentre la forma a cuneo e la linea decisa e dritta lungo le fiancate richiamano la più moderna Alfa Romeo GTV Spider. Con una lunghezza di circa 4,7 metri, ha le stesse dimensioni della Giulia da cui deriva, ma si tratta di una biposto.

Castagna Milano

La vettura presenta proporzioni da GT con un cofano motore che appare allungato e ribassato rispetto a quello della vettura da cui deriva. I designer hanno poi spostato all'indietro l'abitacolo. I sedili sono stati arretrati di 330 mm. Castagna Milano si immagina un utilizzo della fibra di carbonio per la carrozzeria. Il parabrezza, i finestrini laterali e la capote in tessuto formano un unico tettuccio ovale. Questo effetto è reso possibile dal metodo brevettato dall'azienda di integrazione del parabrezza sui montanti anteriori dalle forme sottili, che migliora anche la visibilità.

Castagna Milano

Motore

Sotto al cofano troviamo lo stesso V6 biturbo da 2,9 litri della Giulia Quadrifoglio. È interessante notare che la Giulia GTA pesava circa 100 kg in meno rispetto a una normale Quadrifoglio, attestandosi intorno ai 1.522 kg grazie all'utilizzo di materiali come la fibra di carbonio. Castagna Milano afferma che la sua versione può pesare ancora meno, appena 1.422 kg, grazie alla rimozione del tetto, dei sedili posteriori e di altri componenti.

La vedremo mai dal vero?

Serve un facoltoso cliente che si impegni per questo progetto che è davvero molto affascinante. Non rimane che attendere eventuali novità.

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