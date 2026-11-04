Nissan PIXO, la city car elettrica parte da 19.990 euro in Italia

La nuova Nissan PIXO ha ora un prezzo. La city car elettrica, presentata a settembre e sviluppata all’interno dell’Alleanza con il Gruppo Renault, parte in Italia da 19.990 euro chiavi in mano. Tre gli allestimenti previsti, tutti con la stessa batteria, e le prime consegne ai clienti italiani sono previste all’inizio del 2027.

La gamma PIXO

La gamma parte dalla Engage a 19.990 euro, passa per la Advance a 21.300 euro e arriva alla Evolve a 22.700 euro. Sono prezzi chiavi in mano, che comprendono 825 euro per la messa su strada, il trasporto, le spese di preconsegna e d’immatricolazione. Il colore di serie è il blu Authentic Blue. Il bianco Glacier White costa 500 euro, mentre il viola Purple e l’argento Elegant Silver costano 850 euro. L’unico optional a listino è il Cold Pack con i sedili anteriori riscaldati, che sulla Advance costa 300 euro ed è di serie sulla Evolve.

Gli allestimenti

Nissan PIXO, il dettaglio del nome

Già la Engage ha una dotazione di sicurezza completa. Ci sono la frenata automatica d’emergenza, i sistemi di mantenimento della corsia, il cruise control intelligente, il riconoscimento dei cartelli con il limitatore di velocità, il monitoraggio del conducente e della pressione delle gomme, la chiamata d’emergenza eCall, sei airbag e gli attacchi Isofix posteriori. Di serie ci sono anche il climatizzatore automatico, i fari a LED automatici, la strumentazione digitale da 7”, lo schermo centrale da 10,1” con Apple CarPlay e Android Auto, i sensori di parcheggio posteriori, i vetri posteriori oscurati e il caricatore in corrente alternata da 11 kW con il cavo Mode 3 incluso. I cerchi sono in acciaio da 15” con copricerchi e l’impianto audio ha due altoparlanti.

Nissan PIXO, gli allestimenti

La Advance aggiunge i servizi Google integrati, con il navigatore e il pianificatore di percorso per le elettriche, che prepara la batteria in vista della ricarica, e l’assistente vocale Gemini. Arrivano anche la chiave elettronica, il riconoscimento facciale, la retrocamera, l’impianto audio a sei altoparlanti, i cerchi in acciaio da 16” e gli interni sportivi con cuciture rosse. I sedili posteriori diventano scorrevoli in modo indipendente, oltre che frazionabili 50:50 e reclinabili.

Nissan PIXO, il volante

In cima alla gamma, la Evolve porta cerchi in lega da 18”, la guida con un solo pedale e le palette al volante per regolare la frenata rigenerativa, il parcheggio automatico, il cruise control adattivo con funzione Stop & Go, l’avviso dell’angolo cieco con intervento attivo, il sensore pioggia, il volante in pelle sintetica, gli specchietti ripiegabili elettricamente e i sedili anteriori riscaldati.

Motore, batteria e autonomia

Nissan PIXO, l'abitacolo

Tutte le versioni hanno un motore da 60 kW, pari a 82 CV, con 175 Nm di coppia. La PIXO accelera da 0 a 100 km/h in 11,9 secondi e raggiunge i 130 km/h. Ci sono due modalità di guida, Neutral ed ECO. La batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 27,5 kWh lavora a 300 V e pesa 212 kg. L’autonomia nel ciclo WLTP cambia leggermente con l’allestimento, per via dei cerchi diversi. La Advance arriva a 259 km, la Engage a 256 km e la Evolve a 254 km. I consumi dichiarati sono di 12,5 kWh ogni 100 km per la Engage, 12,4 per la Advance e 12,6 per la Evolve. La ricarica rapida in corrente continua a 50 kW è di serie su tutta la gamma. Secondo il comunicato porta la batteria dal 15 all’80% in circa 28 minuti, mentre nel listino il dato è di 30 minuti dal 10 all’80%. In corrente alternata la PIXO ricarica a 11 kW, con un caricatore bidirezionale predisposto per il V2L, la funzione che permette di alimentare apparecchi esterni con la batteria dell’auto. Dalla Advance un indicatore a LED mostra lo stato della ricarica.

Dimensioni e capienza

Nuova Nissan Pixo

Disegnata dal centro stile Nissan Design Europe di Londra, la PIXO è lunga 3.796 mm e larga 1.790 mm con gli specchi ripiegati. È alta 1.512 mm, ha un passo di 2.492 mm, sbalzi di 741 mm davanti e 563 mm dietro, e 140 mm di altezza da terra. Il diametro di sterzata di 9,9 metri la rende agile nelle strade strette, nei centri urbani congestionati e nei parcheggi più piccoli. Nissan la propone come soluzione per muoversi in città, ma non solo. Nonostante le dimensioni, a bordo c’è posto per quattro adulti. Il bagagliaio, che Nissan definisce ai vertici della categoria, ha 306 litri a sedili in posizione, più un vano da 50 litri sotto il pianale, per un totale di 356 litri. Abbattendo i sedili posteriori si arriva a 1.221 litri. Tutte le misure seguono la norma VDA.

Tecnologia di bordo

Nissan PIXO, l'infotainment

Il sistema multimediale con Google integrato offre la navigazione, la pianificazione dei percorsi in tempo reale e la connessione continua. L’assistente Gemini, disponibile in 16 lingue, aiuta chi guida con navigazione, intrattenimento e comunicazioni attraverso comandi vocali in linguaggio naturale. Sulla Evolve, la tecnologia One-Pedal permette di partire, accelerare, rallentare e fermarsi usando solo l’acceleratore, una soluzione comoda nel traffico cittadino fatto di continue fermate e ripartenze.

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