Motor Valley in 48 ore: l'itinerario perfetto con partenza da Bologna

Esiste un solo posto al mondo dove puoi fare colazione a duecento metri dalla fabbrica che costruisce le Panigale, pranzare davanti alla Miura e cenare a due passi da Fiorano. Si chiama Motor Valley, sta tutta in un fazzoletto di Emilia largo poco più di quaranta chilometri, e la sua porta d'ingresso è Bologna. Atterri al Marconi, ritiri le chiavi di un noleggio auto a Bologna e in dieci minuti sei già dentro la storia: perché qui i templi non stanno nelle capitali, stanno nei paesi, e senza un'auto tua non li vedi.
Ecco come organizzare il giro in due giorni pieni, con le distanze reali e le deviazioni che valgono la benzina.
- Perché la Motor Valley si visita in auto
- Giorno 1: da Borgo Panigale a Modena
- Giorno 2: Maranello, Pagani e ritorno via Imola
- Le strade, non solo i musei
- Bologna in auto: cosa sapere prima di partire
- Domande frequenti
Perché la Motor Valley si visita in auto
È la prima cosa da mettere in chiaro. I musei del distretto non sono in centro a Bologna: sono a Borgo Panigale, a Sant'Agata Bolognese, a Maranello, a San Cesario sul Panaro. Paesi veri, con stazioni piccole o inesistenti, collegati da autobus extraurbani con corse rade e orari pensati per i pendolari, non per i turisti.
Il treno ti porta a Modena, e da lì sei comunque a diciotto chilometri da Maranello. I taxi tra un museo e l'altro costano una fortuna e i tour organizzati ti impongono i loro tempi, che nella Motor Valley è esattamente il contrario di quello che vuoi: qui davanti a certe teche ci resti mezz'ora senza accorgertene.
In auto, invece, il distretto si comprime. Tra la tappa più a nord e quella più a sud non passa mai più di quaranta minuti di guida, quasi sempre su strade piacevoli. È l'unico modo per far entrare quattro marchi leggendari in un weekend.
Giorno 1: da Borgo Panigale a Modena
Museo Ducati, Borgo Panigale. Dieci minuti dall'aeroporto, il che lo rende la prima tappa perfetta se arrivi in giornata. Il percorso espositivo racconta la Ducati dal 1926 a oggi, con le moto che hanno vinto il Mondiale e la sezione dedicata alle Desmosedici. Se prenoti in anticipo puoi aggiungere la visita alla linea di montaggio, e cambia tutto: vedere nascere una moto è un'esperienza diversa dal vederla ferma dietro un vetro.
Museo Lamborghini, Sant'Agata Bolognese. Trenta chilometri, poco più di mezz'ora. Il MUDETEC è il museo più cinematografico del distretto: Miura, Countach, Diablo, e al piano superiore le hypercar che raccontano dove sta andando il marchio. Anche qui è disponibile il tour della fabbrica, da prenotare separatamente.
Pausa pranzo. Sei in piena zona di tigelle, gnocco fritto e affettati. Un'osteria di paese vale più di qualsiasi ristorante consigliato dalle guide.
Modena, doppia tappa. Il Museo Enzo Ferrari è la casa natale del Drake affiancata dal padiglione giallo firmato da Jan Kaplický, uno degli edifici più belli costruiti in Italia negli ultimi vent'anni. Se hai ancora tempo e voglia, la Collezione Umberto Panini è il posto più sorprendente di tutto l'itinerario: un fondo di Maserati storiche custodito dentro un caseificio di Parmigiano Reggiano, in mezzo alle vacche. Apertura limitata e visita su appuntamento, quindi va organizzata prima.
Giorno 2: Maranello, Pagani e ritorno via Imola
Museo Ferrari Maranello. Diciotto chilometri da Modena. Le monoposto di Formula 1, le vittorie di Le Mans, le stradali che hanno fatto epoca. A poca distanza c'è la pista di Fiorano: non si visita, ma dall'esterno, nei giorni di test, si sente. E sentire una Ferrari da fuori il muro è un'esperienza che nessun museo replica.
Museo Pagani, San Cesario sul Panaro. Venticinque minuti da Maranello. È il più piccolo e il più intimo, perché Horacio Pagani ha costruito uno spazio che parla di artigianato e di ossessione per il dettaglio più che di trofei. La Zonda numero uno ti guarda da vicino e capisci perché quest'uomo ha cambiato l'idea di hypercar.
Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola. Quaranta minuti verso est, sulla via del ritorno. Anche senza eventi in programma, il Parco delle Acque Minerali è aperto e ti permette di camminare a bordo pista lungo la Tosa e la Rivazza. È un luogo di memoria, e chi ha vissuto certi anni sa perché.
Da Imola a Bologna sono quaranta chilometri di A14, con l'auto da riconsegnare in aeroporto o in centro.
Le strade, non solo i musei
Se hai mezza giornata in più, il pezzo forte non è un museo. Sono la Futa e la Raticosa, i due passi appenninici che la Mille Miglia attraversava e che oggi restano tra i tratti più belli d'Italia: tornanti larghi, asfalto in buone condizioni, crinali che si aprono all'improvviso sulla Toscana. Si imboccano da Pianoro e si scollina verso Firenzuola.
È il motivo per cui vale la pena scegliere un'auto con un minimo di carattere, e non la più economica del listino: qui il viaggio conta quanto le tappe.
Bologna in auto: cosa sapere prima di partire
Il centro storico è area ZTL, sorvegliata dalle telecamere del sistema Sirio, con accesso consentito solo ai veicoli autorizzati. Dal 2024 Bologna è inoltre Città 30, con limite generalizzato a 30 km/h sulla quasi totalità delle strade urbane e alcune direttrici principali rimaste a 50.
La soluzione più semplice è lasciare l'auto in un parcheggio di attestamento fuori dalla cerchia e muoversi a piedi in centro. Se l'hotel si trova in ZTL, chiedi che registrino la targa: la maggior parte delle strutture lo fa, ma va comunicato all'arrivo e non il giorno dopo.
Regole e orari cambiano con frequenza: una verifica sul sito del Comune prima di partire evita sorprese.
Domande frequenti
Quanti giorni servono per visitare la Motor Valley?
Due giorni pieni bastano per Ducati, Lamborghini, i due musei Ferrari e Pagani. Con tre giorni si aggiungono Imola, la Collezione Panini e una deviazione sui passi appenninici senza correre. Un giorno solo obbliga a scegliere: in genere Lamborghini e Ferrari Maranello.
Si può visitare la Motor Valley senza auto?
È possibile ma scomodo. I musei si trovano in comuni diversi, serviti da autobus extraurbani con corse poco frequenti. Senza auto propria servono taxi o tour organizzati, con costi superiori e orari rigidi. L'auto resta la soluzione più efficiente e più economica.
Quanto distano i musei dei motori da Bologna?
Il Museo Ducati è a Borgo Panigale, dieci minuti dall'aeroporto. Lamborghini a Sant'Agata è a circa 30 km, i musei Ferrari di Modena e Maranello tra 40 e 60 km, il Museo Pagani circa 45 km. Imola dista 40 km.
Esiste un biglietto unico per i musei Ferrari?
Sì, è disponibile un biglietto combinato che comprende il Museo Enzo Ferrari di Modena e il Museo Ferrari di Maranello, con validità estesa su più giorni. Conviene rispetto ai due ingressi separati. Condizioni e prezzi vanno verificati sul sito ufficiale prima dell'acquisto.
Si possono guidare le supercar a Maranello?
Sì, diversi operatori privati a Maranello propongono test drive su strada di Ferrari e altre supercar, con durata variabile e istruttore a bordo. Non sono servizi gestiti dalla Casa. Vanno prenotati in anticipo e richiedono patente valida da almeno alcuni anni.
Quando conviene visitare l'autodromo di Imola?
Fuori dai weekend di gara il Parco delle Acque Minerali è liberamente accessibile e si cammina lungo il tracciato in tranquillità. Durante gli eventi l'atmosfera è impagabile ma servono biglietto e pazienza per il traffico. Le mattine infrasettimanali sono le più piacevoli.
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