Motor Valley in 48 ore: l'itinerario perfetto con partenza da Bologna

Esiste un solo posto al mondo dove puoi fare colazione a duecento metri dalla fabbrica che costruisce le Panigale, pranzare davanti alla Miura e cenare a due passi da Fiorano. Si chiama Motor Valley, sta tutta in un fazzoletto di Emilia largo poco più di quaranta chilometri, e la sua porta d'ingresso è Bologna. Atterri al Marconi, ritiri le chiavi di un noleggio auto a Bologna e in dieci minuti sei già dentro la storia: perché qui i templi non stanno nelle capitali, stanno nei paesi, e senza un'auto tua non li vedi.

Ecco come organizzare il giro in due giorni pieni, con le distanze reali e le deviazioni che valgono la benzina.

È la prima cosa da mettere in chiaro. I musei del distretto non sono in centro a Bologna: sono a Borgo Panigale, a Sant'Agata Bolognese, a Maranello, a San Cesario sul Panaro. Paesi veri, con stazioni piccole o inesistenti, collegati da autobus extraurbani con corse rade e orari pensati per i pendolari, non per i turisti.

Il treno ti porta a Modena, e da lì sei comunque a diciotto chilometri da Maranello. I taxi tra un museo e l'altro costano una fortuna e i tour organizzati ti impongono i loro tempi, che nella Motor Valley è esattamente il contrario di quello che vuoi: qui davanti a certe teche ci resti mezz'ora senza accorgertene.

In auto, invece, il distretto si comprime. Tra la tappa più a nord e quella più a sud non passa mai più di quaranta minuti di guida, quasi sempre su strade piacevoli. È l'unico modo per far entrare quattro marchi leggendari in un weekend.

Museo Ducati, Borgo Panigale. Dieci minuti dall'aeroporto, il che lo rende la prima tappa perfetta se arrivi in giornata. Il percorso espositivo racconta la Ducati dal 1926 a oggi, con le moto che hanno vinto il Mondiale e la sezione dedicata alle Desmosedici. Se prenoti in anticipo puoi aggiungere la visita alla linea di montaggio, e cambia tutto: vedere nascere una moto è un'esperienza diversa dal vederla ferma dietro un vetro.

Museo Lamborghini, Sant'Agata Bolognese. Trenta chilometri, poco più di mezz'ora. Il MUDETEC è il museo più cinematografico del distretto: Miura, Countach, Diablo, e al piano superiore le hypercar che raccontano dove sta andando il marchio. Anche qui è disponibile il tour della fabbrica, da prenotare separatamente.

Pausa pranzo. Sei in piena zona di tigelle, gnocco fritto e affettati. Un'osteria di paese vale più di qualsiasi ristorante consigliato dalle guide.

Modena, doppia tappa. Il Museo Enzo Ferrari è la casa natale del Drake affiancata dal padiglione giallo firmato da Jan Kaplický, uno degli edifici più belli costruiti in Italia negli ultimi vent'anni. Se hai ancora tempo e voglia, la Collezione Umberto Panini è il posto più sorprendente di tutto l'itinerario: un fondo di Maserati storiche custodito dentro un caseificio di Parmigiano Reggiano, in mezzo alle vacche. Apertura limitata e visita su appuntamento, quindi va organizzata prima.

Museo Ferrari Maranello. Diciotto chilometri da Modena. Le monoposto di Formula 1, le vittorie di Le Mans, le stradali che hanno fatto epoca. A poca distanza c'è la pista di Fiorano: non si visita, ma dall'esterno, nei giorni di test, si sente. E sentire una Ferrari da fuori il muro è un'esperienza che nessun museo replica.

Museo Ferrari Maranello

Museo Pagani, San Cesario sul Panaro. Venticinque minuti da Maranello. È il più piccolo e il più intimo, perché Horacio Pagani ha costruito uno spazio che parla di artigianato e di ossessione per il dettaglio più che di trofei. La Zonda numero uno ti guarda da vicino e capisci perché quest'uomo ha cambiato l'idea di hypercar.

Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola. Quaranta minuti verso est, sulla via del ritorno. Anche senza eventi in programma, il Parco delle Acque Minerali è aperto e ti permette di camminare a bordo pista lungo la Tosa e la Rivazza. È un luogo di memoria, e chi ha vissuto certi anni sa perché.

Da Imola a Bologna sono quaranta chilometri di A14, con l'auto da riconsegnare in aeroporto o in centro.

Se hai mezza giornata in più, il pezzo forte non è un museo. Sono la Futa e la Raticosa, i due passi appenninici che la Mille Miglia attraversava e che oggi restano tra i tratti più belli d'Italia: tornanti larghi, asfalto in buone condizioni, crinali che si aprono all'improvviso sulla Toscana. Si imboccano da Pianoro e si scollina verso Firenzuola.

È il motivo per cui vale la pena scegliere un'auto con un minimo di carattere, e non la più economica del listino: qui il viaggio conta quanto le tappe.

Il centro storico è area ZTL, sorvegliata dalle telecamere del sistema Sirio, con accesso consentito solo ai veicoli autorizzati. Dal 2024 Bologna è inoltre Città 30, con limite generalizzato a 30 km/h sulla quasi totalità delle strade urbane e alcune direttrici principali rimaste a 50.

La soluzione più semplice è lasciare l'auto in un parcheggio di attestamento fuori dalla cerchia e muoversi a piedi in centro. Se l'hotel si trova in ZTL, chiedi che registrino la targa: la maggior parte delle strutture lo fa, ma va comunicato all'arrivo e non il giorno dopo.

Regole e orari cambiano con frequenza: una verifica sul sito del Comune prima di partire evita sorprese.

Quanti giorni servono per visitare la Motor Valley?

Due giorni pieni bastano per Ducati, Lamborghini, i due musei Ferrari e Pagani. Con tre giorni si aggiungono Imola, la Collezione Panini e una deviazione sui passi appenninici senza correre. Un giorno solo obbliga a scegliere: in genere Lamborghini e Ferrari Maranello.

Si può visitare la Motor Valley senza auto?

È possibile ma scomodo. I musei si trovano in comuni diversi, serviti da autobus extraurbani con corse poco frequenti. Senza auto propria servono taxi o tour organizzati, con costi superiori e orari rigidi. L'auto resta la soluzione più efficiente e più economica.

Quanto distano i musei dei motori da Bologna?

Il Museo Ducati è a Borgo Panigale, dieci minuti dall'aeroporto. Lamborghini a Sant'Agata è a circa 30 km, i musei Ferrari di Modena e Maranello tra 40 e 60 km, il Museo Pagani circa 45 km. Imola dista 40 km.

Esiste un biglietto unico per i musei Ferrari?

Sì, è disponibile un biglietto combinato che comprende il Museo Enzo Ferrari di Modena e il Museo Ferrari di Maranello, con validità estesa su più giorni. Conviene rispetto ai due ingressi separati. Condizioni e prezzi vanno verificati sul sito ufficiale prima dell'acquisto.

Si possono guidare le supercar a Maranello?

Sì, diversi operatori privati a Maranello propongono test drive su strada di Ferrari e altre supercar, con durata variabile e istruttore a bordo. Non sono servizi gestiti dalla Casa. Vanno prenotati in anticipo e richiedono patente valida da almeno alcuni anni.

Quando conviene visitare l'autodromo di Imola?

Fuori dai weekend di gara il Parco delle Acque Minerali è liberamente accessibile e si cammina lungo il tracciato in tranquillità. Durante gli eventi l'atmosfera è impagabile ma servono biglietto e pazienza per il traffico. Le mattine infrasettimanali sono le più piacevoli.

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