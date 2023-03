"L'altra terra dei motori": la Motor Valley raccontata in 13 storie

La Motor Valley modenese, quella terra dei motori che ha visto nascere e crescere marchi diventati leggendari nel mondo del motorsport e non solo, viene raccontata attraverso 13 storie nel libro ''L'altra terra dei motori'', in vendita a partire da marzo. Aneddoti, vicende particolari, personaggi, monumenti si susseguono nelle pagine del libro per regalare un affresco che illustri il motivo per il quale questo lembo di pianura Padana sia unico al mondo. E le grandi storie di Ferrari, Maserati, Pagani, Stanguellini e De Tomaso non sarebbero state tali senza un terreno particolarmente fertile per le soluzioni ingegneristiche, la propensione della velocità, il culto della bellezza su 4 e 2 ruote.

UN POTENZIALE PERCORSO TURISTICO Il libro, opera prima di Alessandro Socini, giornalista modenese di 35 anni, oltre a riempire di significato la dicitura “terra dei motori”, traccia una ideale mappa tra monumenti, officine specializzate, strade e piccoli musei. Una mappa - manifesto, ma anche potenzialmente un percorso turistico alternativo riservato agli appassionati: si va dall’altare dei piloti voluto da don Sergio Mantovani alla torretta dell’ex aerautodromo, dalla strada che ospitò il Record del miglio all’Accademia Militare, che a cavallo del 20esimo secolo ospitò due cadetti particolari… E poi le tante eredità dell’esperienza della Bugatti di Campogalliano (tra le quali spicca un piccolo scoop), l’avventura made in Modena della Lamborghini in F1, la Sala dei Motori della cantina-museo Giacobazzi a Nonantola, la Collezione Andrea Ascari, unica al mondo poiché in grado di raccontare l'intero decennio nel quale la Fabbrica Candele Maserati produsse motociclette. Infine, grandi nomi di artigiani delle Ferrari e Maserati del passato come Colotti, Gatti e Luppi, la pelletteria Schedoni che produce le valigie su misura per i migliori brand automobilistici del mondo e l’avventura della Vins Motors: motociclette made in Maranello che puntano a diventare le Lotus delle moto.

PICCOLE GRANDI STORIE Socini presenta così il contenuto del libro: ''La provincia di Modena ribolle di queste piccole grandi storie, lontane dal mainstream dei grandi marchi, ma che con quei marchi si compenetrano e sono particolarmente significative per raccontare l’aspetto multiforme della Motor Valley. E tutte le storie che racconto, anche se parlano di esperienze passate, celano sempre qualcosa di tangibile, ancora oggi fruibile in qualche modo. C'è infatti una mappa alla fine del volume, una mappa dell'altra terra dei motori''. L’altra terra dei motori è edito da Sigem – Collana Il Fiorino, è bilingue italiano e inglese e ha il patrocinio della Motor Valley, del Comune di Modena, della Provincia di Modena e della rete Città dei Motori. Si può ordinare sul sito della casa editrice o su Amazon.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/03/2023