MOTORI E DINTORNI Convegni, visite a musei, attività in circuito. E a sublimare un clima da evento dell'anno, l'accoglienza della padrona di casa. L'accoglienza al forestiero di Ferrari 296 GTB, madrina spirituale d'elezione, fresca di premiere mondiale. Motor Valley Fest come celebrazione di una terra che ai motori deve la sua fama ma anche che, insieme ai motori, ha maturato la passione per il cibo, l'arte, la cultura a tutto tondo. Motor Valley Fest quindi rassegna che dall'auto prende spunto, ma che il territorio lo coinvolge in tutte le sue sfere di eccellenza. In scena da oggi giovedì 1 a domenica 4 luglio 2021 a Modena, il Fest edizione 2021 è una fitta agenda di appuntamenti: clicca qui per consultare il programma ufficiale. Quale il main event? Beh, se pensi a Modena, ti viene in mente Lei...

HYBRID FEST Ferrari partecipa a Motor Valley Fest 2021, nuovamente aperto al pubblico dopo la kermesse 2020 in versione totalmente digitale, sia con interventi e iniziative dedicate, sia tramite l’esposizione di alcune delle vetture più recenti della sua gamma attuale. Tra le quali, ovviamente, anche la nuovissima 296 GTB, in mostra nel cortile d’onore dell’Accademia Militare di Modena. La prima berlinetta sportiva a motore centrale-posteriore del Cavallino Rampante a montare un motore V6 accoppiato a un motore elettrico plug-in sarà in esposizione per tutta la durata della manifestazione. Nella cornice di Piazza Roma, invece, il pubblico può ammirare Ferrari Portofino M, la SF90 Spider e Ferrari Roma.

START YOUR ENGINES Tra le numerose iniziative a calendario, l'edizione 2021 di Motor Valley Fest si arricchisce anche di un nuovo circuito cittadino temporaneo certificato Aci Sport che si sviluppa attorno al Parco Novi Sad, denominato Arena Motor Valley, dove sabato 3 luglio saranno protagoniste proprio le vetture da corsa del Cavallino Rampante. Otto 488 Challenge Evo, abituali protagoniste del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, affronteranno i 1.400 metri di pista sfidandosi in un “1 contro 1” a eliminazione a partire dalle 10.50, fino alla finalissima prevista per le ore 18.45. Nel corso della giornata, previste anche numerose esibizioni delle vetture che danno vita a due dei programmi più esclusivi del Cavallino Rampante, vale a dire il Programma XX e F1 Clienti. Le monoposto di Formula 1 con i colori della Scuderia Ferrari, tra cui la F60 e la SF70H, saranno protagoniste di due show adrenalinici che comprenderanno anche la spettacolare fase di pit-stop alle ore 12.50 e alle ore 18.25. Emozioni assicurate, inoltre, durante le esibizioni (previste per le 11.40 e le 17.10) della 488 GTE che vinse la 24 Ore di Le Mans nel 2019 e di 488 GT3 Evo 2020, oltre 360 successi alle spalle nei principali campionati internazionali. Alla guida delle vetture, i piloti ufficiali di Ferrari Competizioni GT Giancarlo Fisichella, Davide Rigon, Daniel Serra e Olivier Beretta, il pilota simulatore della Scuderia Ferrari Antonio Fuoco, Alessio Rovera e Maurizio Mediani.

UNA NOTTE AL MUSEO Motor Valley Fest 2021, infine, l'occasione più naturale per visitare i Musei Ferrari: sabato 3 e domenica 4 luglio sarà infatti applicata una tariffa speciale per la visita del Museo Enzo Ferrari (MEF) di Modena. Sabato 3 luglio il museo rimarrà aperto fino alle 24.00.