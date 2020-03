FESTIVAL IN CASA Si scaldano i motori per la seconda edizione del Motor Valley Fest che, nonostante l'emergenza Coronavirus, non è stato cancellato. Andrà in scena a maggio, come di consueto, solo in forma completamente digitale.

IL PROGRAMMA Appuntamento nelle vostre case, dunque, dal 14 al 17 maggio, per il Motor Valley Fest 2020, il festival diffuso della “Terra dei Motori” dell’Emilia Romagna. Grazie alla rete, sono confermati gli eventi di carattere scientifico-tecnologico internazionale, così come le dirette streaming su specifici temi di approfondimento. Servendosi di una piattaforma virtuale Start-up, università e studenti indagheranno le nuove frontiere dell'automotive, le potenzialità dell’elettrico e si confronteranno sulle sperimentazioni in atto nel campo della guida assistita. Se volete saperne di più, giovedì14 maggio è in calendario il convegno d’apertura. Tutto sul sito del Motor Valley Fest o telefonando al numero verde 800 069 783 2020 (attivo fino al 17 maggio) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

GLI ALTRI SALONI SALTATI Prima in ordine di tempo fu Pechino: edizione 2020 del Beijing Motor Show rimandata a data da destinarsi causa epidemia da COVID-19 (allora ancora circoscritta in Cina). Seguirono Ginevra e Detroit, ora è la volta addirittura di Parigi. La viva speranza è quella che lo stato di emergenza cessi entro questa estate ma è ormai certo che nulla sarà come prima. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna novità.