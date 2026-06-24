Solo 9 esemplari per la nuova Morgan Midsummer Coupé: lusso senza compromessi

Lusso e raffinatezza, questa è la nuova ed esclusiva Midsummer Coupé che Morgan ha voluto presentare, un modello realizzato in collaborazione con Pininfarina. Complessivamente, ne saranno realizzate appena 9 unità. Il prezzo non è stato comunicato ma ci si aspetta che sia alla portata di ben pochi collezionisti. Ogni esemplare sarà fortemente personalizzato secondo le richieste dei clienti. Dunque, ogni Midsummer Coupé sarà davvero unica. Sebbene la coupé sia ​​tecnicamente identica alla roadster presentata nel 2024 (prodotta in 50 esemplari), motore BMW compreso, Morgan afferma che introduce ''proporzioni radicalmente diverse'', con un design su misura che ''cambia radicalmente il carattere dell'auto''.

Morgan Midsummer Coupé

Il progetto prosegue inoltre la collaborazione creativa tra Morgan e Pininfarina. Midsummer Coupé segna un traguardo importante nello sviluppo del programma progetti speciali di Morgan.

Un vero gioiello realizzato con cura artigianale

Rispetto alla roadster da cui deriva, questo nuovo progetto non prevedeva solamente l'aggiunta di un tetto. La trasformazione in coupé ha permesso di seguire nuove strade per dare alla vettura un carattere diverso, pur rimanendo inequivocabilmente una Midsummer. Il processo iniziale di sviluppo è stato condotto digitalmente, consentendo così di provare diverse soluzioni, prima di passare ai modelli reali.

Morgan Midsummer Coupé

Il tetto è di fatto una copertura interamente in vetro, divisa a metà da una caratteristica striscia divisoria che si estende per tutta la lunghezza dell'auto. Morgan afferma che il tetto non è mai stato concepito come un'aggiunta puramente stilistica, bensì per ''migliorare l'esperienza di possesso'' aumentando la raffinatezza, la praticità e la fruibilità dell'auto durante tutto l'anno. Trasformare l'auto da una roadster a una coupé ha richiesto un significativo sviluppo strutturale, per preservare la rigidità della carrozzeria.

I cerchi in alluminio forgiato da 19 pollici rappresentano il design ruota più complesso mai realizzato da Morgan. L'auto presenta un coprimozzo cromato abbinato a una sezione esterna verniciata a contrasto, ma come detto all'inizio, tutto potrà essere personalizzato dai clienti. Le immagini condivise da Morgan mostrano una sorta di esemplare 0 che sarà utilizzato come base dai clienti per le loro personalizzazioni.

Morgan Midsummer Coupé

Per l'abitacolo, i designer di Morgan e Pininfarina hanno cercato di mantenere il senso di connessione e apertura che definiva la roadster Midsummer originale, introducendo al tempo stesso il comfort, la raffinatezza e la praticità della coupé. Il teak è stato utilizzato estensivamente in tutto l'interno, creando un tema visivo continuo che richiama uno degli elementi distintivi della roadster originale.

Morgan Midsummer Coupé

Il nuovo selettore del cambio in alluminio sviluppato da Morgan è rifinito con un delicato inserto in teak. Gli interruttori dei finestrini sono montati all'interno della struttura del tetto, trasformando un'interazione funzionale in un elemento distintivo. Le alette parasole con inserti in teak e lo specchietto retrovisore sono montati su una solida traversa in alluminio che attraversa la larghezza dell'abitacolo.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/06/2026