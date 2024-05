Pininfarina Fuoriserie firma la Morgan Midsummer: questo è il risultato

Pininfarina Fuoriserie firma la Morgan Midsummer, spider in serie limitata, con interni in legno, scocca in alluminio e motore BMW

Dalla insolita collaborazione tra Pininfarina e Morgan nasce la Midsummer, una meravigliosa edizione limitata di appena 50 esemplari, già tutti accaparrati ancor prima del debutto mondiale al Goodwood Festival of Speed. Questa gemma artigianale parte da uno dei materiali più iconici per Morgan, il legno, trasformando la biposto inglese in una vera e propria barchetta da sogno, mantenendo le affascinanti linee vintage che sono il cuore del DNA Morgan. Curiosi di sapere quanto cosa? Anche noi...

Morgan Midsummer: ne sono state realizzate soltanto 55

COME UNA BARCA Ogni esemplare richiede oltre 400 pannelli di pregiato legno di Teak, rigorosamente proveniente da fonti sostenibili, e ben 250 ore di maestria artigianale per plasmare i pannelli della carrozzeria in alluminio. Gli interni, con la loro strumentazione analogica e il volante in alluminio forgiato, sono un tripudio di arte lignea: la plancia è composta da 126 strati, mentre per le portiere ne occorrono 120. In totale, ogni Midsummer utilizza circa 83 metri quadrati di legno di Teak. Pininfarina - che ora si sta occupando anche di hypercar elettriche - ha sapientemente reinterpretato alcuni elementi classici della Morgan, recuperando l'uso tradizionale di questo nobile materiale per definire le linee esterne, come nelle portiere, e rielaborando la carrozzeria secondo i più moderni principi aerodinamici, allungandone in modo sensibile la coda. I nuovi cerchi forgiati da 19 pollici, abbinati a pneumatici Michelin Pilot Sport 5, hanno permesso di ridurre le masse non sospese di oltre 10 kg, portando il peso a secco della vettura sotto la soglia dei 1.000 kg.

Morgan Midsummer: anche nell'abitacolo c'è moltissimo legno

MOTORE BMW La Morgan Midsummer è la prima auto a sfoggiare con orgoglio il logo Pininfarina Fuoriserie, una fusione di due marchi che incarnano l'apice del coachbuilding mondiale, con oltre 200 anni di esperienza combinata. Il progetto sfrutta la piattaforma CX in alluminio della Plus Six, dotata di un motore sei cilindri in linea turbo di origine BMW e cambio automatico a otto marce. Questa straordinaria vettura, frutto di un’eccezionale abilità artigianale e innovazione tecnologica, è un omaggio alla tradizione e all’eccellenza nel design automobilistico, catturando perfettamente l’essenza dei due leggendari marchi. Con la Midsummer, Pininfarina e Morgan dimostrano che il futuro dell’automobile può ancora brillare di un’eleganza senza tempo, sposata alla modernità più raffinata.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 17/05/2024