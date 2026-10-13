Moke Mk2, al Salone di Parigi debutta la spiaggina elettrica da 170 km di autonomia

Tra le anteprime del Salone di Parigi 2026 (in corso fino al 18 ottobre) c’è anche quella di MOKE International. Al Salone dell’Auto ha presentato la Electric MOKE Mk2, seconda generazione della sua spiaggina elettrica. Il marchio britannico promette più autonomia, un comportamento su strada migliore, ricariche più rapide e una dotazione più pratica, senza intaccare il carattere che ha reso la Moke un simbolo delle località di mare.

Autonomia, motore e ricarica

La batteria porta l’autonomia a 170 km nel ciclo WLTP combinato. Il costruttore precisa che i dati sono forniti a scopo di confronto e che nell’uso reale i valori possono risultare inferiori, a seconda di stile di guida, meteo, carico, equipaggiamento delle ruote, accessori montati, percorso, età e condizioni della batteria. Nei test su percorsi reali in città e lungo la costa si arriva invece fino a 185 km. Il motore elettrico ha una potenza di 33 kW (45 CV), la velocità massima è di 80 km/h e il nuovo schema costruttivo migliora la distribuzione dei pesi e la maneggevolezza.

La ricarica passa da un caricatore di bordo da 6,6 kW (con cui si recupera dal 20 all’80% in due ore). Collegandosi a una normale presa domestica da 3,2 kW servono circa sette ore per il pieno. La presa è stata spostata nella parte posteriore, per un aspetto più pulito e discreto.

Più spazio e comandi più semplici

Davanti c’è ora un vano con serratura da 86 litri, pensato per le cose di tutti i giorni, per i bagagli e per l’attrezzatura da svago. Spostare gli oggetti dall’abitacolo al vano libera spazio per chi viaggia a bordo e rende più facile preparare la giornata in spiaggia. Il pannello centrale ha una disposizione più chiara, il selettore della marcia è rotativo e le spie di avviso sono più visibili. A bordo trovano posto una porta USB-C, una presa da 12 V, i portabicchieri posteriori e una zona piedi più ampia.

Nove colori e un prezzo di 35.000 euro

Per il mercato europeo si allarga la scelta dei colori. La California Collection, finora riservata agli Stati Uniti, con Sonoma Red, Laguna Blue e Venice White, si affianca alla Original Colour Collection (Wave Blue, Sunlight Yellow, Sunset Orange) e alle tinte Earth Naturals (Shell White, Eucalyptus Green, Palm Green). Per averla bisogna considerare di spendere 35.000€.

«Il tempo trascorso su una MOKE significa vivere la vita fino in fondo, cogliere l’attimo e godere della libertà di esplorare», ha dichiarato l’amministratore delegato Lorne Vary. «La nuova Electric MOKE è stata progettata per rendere la guida elettrica a cielo aperto più facile, più piacevole e più pratica che mai, mantenendo il carattere distintivo che ha reso MOKE un’icona per generazioni. Quest’ultima evoluzione, la MOKE Mk2, offre un’esperienza di possesso più raffinata, restando fedele al senso di divertimento, avventura e ottimismo che definisce il nostro marchio».

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