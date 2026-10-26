Mazda regala la vernice metallizzata su tutta la gamma, e su CX-30 e CX-5 arriva il tasso agevolato

In occasione di Halloween Mazda lancia una promozione su tutta la gamma. Fino al 7 novembre la vernice metallizzata è in omaggio su ogni modello, compresa la Soul Red Crystal, il rosso che da anni identifica il marchio. Il vantaggio arriva fino a 1.650 euro e vale per le auto immatricolate entro il 31 dicembre 2026. Fino alla fine dell’anno sono disponibili anche due finanziamenti a tasso agevolato con la formula Mazda Advantage, erogati da Santander Consumer Bank. Riguardano la Mazda CX-30 e la Mazda CX-5 e richiedono la permuta di un’auto usata.
Mazda CX-30, rate da 159 euro al mese
L’esempio di finanziamento si riferisce alla CX-302.5 m-hybrid Prime Line, a trazione anteriore, con 140 CV (103 kW) e cambio manuale a sei marce. Il prezzo di listino è di 28.950 euro, quello promozionale di 23.950 euro. Con un anticipo di 5.950 euro si finanziano 18.000 euro in 36 rate mensili da 158,80 euro, con TAN fisso del 2,990% e TAEG fisso del 4,350%. Alla fine dei tre anni resta una maxi rata di 14.185,50 euro. L’importo totale dovuto è di 20.119,79 euro, comprensivo di 1.503,30 euro di interessi, 399 euro di spese di istruttoria, 4,50 euro di incasso per ogni rata e 45,99 euro di imposta di bollo.
Mazda CX-5, rate da 259 euro al mese
Per la CX-5 l’esempio riguarda la versione 2.5 mhev Centre-Line a trazione anteriore, con 141 CV (104 kW) e cambio automatico. Il listino è di 40.700 euro e il prezzo promozionale di 37.200 euro, con un vantaggio fino a 3.500 euro. Con un anticipo di 6.800 euro si finanziano 30.400 euro in 36 rate da 258,73 euro, con TAN fisso del 2,989% e TAEG fisso del 3,850%. In questo caso la maxi rata finale è di 24.013 euro. L’importo totale dovuto sale a 33.575,77 euro, tra cui 2.528,28 euro di interessi, 399 euro di istruttoria e 76,99 euro di imposta di bollo.
La rata mensile bassa è resa possibile da una maxi rata finale consistente, che per entrambi i modelli supera la metà del prezzo dell’auto. A fine contratto si può decidere di pagarla, rifinanziarla o restituire la vettura, secondo le condizioni previste. Il finanziamento è soggetto all’approvazione di Santander Consumer Bank, e i dettagli sono nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.