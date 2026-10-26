Mazda regala la vernice metallizzata su tutta la gamma, e su CX-30 e CX-5 arriva il tasso agevolato

In occasione di Halloween Mazda lancia una promozione su tutta la gamma. Fino al 7 novembre la vernice metallizzata è in omaggio su ogni modello, compresa la Soul Red Crystal, il rosso che da anni identifica il marchio. Il vantaggio arriva fino a 1.650 euro e vale per le auto immatricolate entro il 31 dicembre 2026. Fino alla fine dell’anno sono disponibili anche due finanziamenti a tasso agevolato con la formula Mazda Advantage, erogati da Santander Consumer Bank. Riguardano la Mazda CX-30 e la Mazda CX-5 e richiedono la permuta di un’auto usata.

Mazda CX-30, rate da 159 euro al mese

L’esempio di finanziamento si riferisce alla CX-302.5 m-hybrid Prime Line, a trazione anteriore, con 140 CV (103 kW) e cambio manuale a sei marce. Il prezzo di listino è di 28.950 euro, quello promozionale di 23.950 euro. Con un anticipo di 5.950 euro si finanziano 18.000 euro in 36 rate mensili da 158,80 euro, con TAN fisso del 2,990% e TAEG fisso del 4,350%. Alla fine dei tre anni resta una maxi rata di 14.185,50 euro. L’importo totale dovuto è di 20.119,79 euro, comprensivo di 1.503,30 euro di interessi, 399 euro di spese di istruttoria, 4,50 euro di incasso per ogni rata e 45,99 euro di imposta di bollo.

Mazda CX-5, rate da 259 euro al mese

Per la CX-5 l’esempio riguarda la versione 2.5 mhev Centre-Line a trazione anteriore, con 141 CV (104 kW) e cambio automatico. Il listino è di 40.700 euro e il prezzo promozionale di 37.200 euro, con un vantaggio fino a 3.500 euro. Con un anticipo di 6.800 euro si finanziano 30.400 euro in 36 rate da 258,73 euro, con TAN fisso del 2,989% e TAEG fisso del 3,850%. In questo caso la maxi rata finale è di 24.013 euro. L’importo totale dovuto sale a 33.575,77 euro, tra cui 2.528,28 euro di interessi, 399 euro di istruttoria e 76,99 euro di imposta di bollo.

La rata mensile bassa è resa possibile da una maxi rata finale consistente, che per entrambi i modelli supera la metà del prezzo dell’auto. A fine contratto si può decidere di pagarla, rifinanziarla o restituire la vettura, secondo le condizioni previste. Il finanziamento è soggetto all’approvazione di Santander Consumer Bank, e i dettagli sono nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori.

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