Mazda CX-30 2027, Homura Plus e la serie speciale Makoto: tutte le novità

Debutta in Italia il Model Year 2027 della Mazda CX-30. Il crossover è da sempre un modello molto importante per la casa giapponese. Il nuovo Model Year introduce alcune novità che vanno ad affinarlo ulteriormente e riguardano design, tecnologia, sicurezza e comfort. In particolare, tra le più importanti novità c'è il nuovo allestimento Homura Plus. Inoltre, per il crossover arriva pure la versione speciale Makoto.

Homura Plus e Makoto, le dotazioni

Il nuovo allestimento Homura Plus va a collocarsi al vertice della gamma e di serie, tra le altre cose offre fari a matrice di LED, rivestimenti interni in pelle nera, sedili anteriori ventilati, impianto audio premium Bose a 12 altoparlanti, monitor 360 gradi con visuale panoramica, finiture interne Gunmetal, sistema di illuminazione ambientale e barre longitudinali sul tetto in finitura nera.

Mazda CX-30 2027

Andiamo a scoprire la serie speciale Makoto che va sostituire la precedente versione Nagisa, caratterizzandosi per elementi estetici e di equipaggiamento dedicati. Cosa troviamo di serie? Tra le altre cose, ali della griglia anteriore, badge e loghi di colore nero, rivestimenti interni in similpelle e tessuto denim di colore grigio, rivestimento della plancia in tessuto grigio, tappetini dedicati con logo Makoto Limited Edition, impianto audio premium Bose a 12 altoparlanti, monitor 360 gradi con visuale panoramica e volante e parabrezza anteriori riscaldabili.

Più sicurezza

Con il nuovo Model Year 2027, sul fronte degli ADAS, la Mazda CX-30 guadagna uno Smart Brake Support (SBS) ulteriormente sviluppato per riconoscere un numero maggiore di situazioni potenzialmente pericolose. Pure i fari adattivi a LED sono stati aggiornati. La gestione del fascio luminoso è stata evoluta per migliorare la visibilità nelle ore notturne.

Mazda CX-30 2027

Mazda CX-30 2027: nuovi colori

Per il crossover giapponese debuttano nuove colorazioni. Per esempio, arrivano le nuove Aero Grey e Zinc Green che vanno ad affiancare le tinte Soul Red Crystal, Machine Grey, Polymetal Grey, Deep Crystal Blue, Platinum Quartz, Snowflake White Pearl, Arctic White e Jet Black.

Mazda CX-30 2027, interni

Prezzi

Si parte da 28.850 euro. Tuttavia, Mazda propone un’offerta promozionale dedicata che prevede vantaggi fino a 3.900 euro e un tasso del 2,99% con la formula di finanziamento Mazda Advantag. Grazie a questa iniziativa, la CX-30 2027 è disponibile a partire da 24.950 euro, con rate mensili da 159 euro.

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