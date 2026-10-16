Mazda CX-30 2027, Homura Plus e la serie speciale Makoto: tutte le novità

Debutta in Italia il Model Year 2027 della Mazda CX-30. Il crossover è da sempre un modello molto importante per la casa giapponese. Il nuovo Model Year introduce alcune novità che vanno ad affinarlo ulteriormente e riguardano design, tecnologia, sicurezza e comfort. In particolare, tra le più importanti novità c'è il nuovo allestimento Homura Plus. Inoltre, per il crossover arriva pure la versione speciale Makoto.
Homura Plus e Makoto, le dotazioni
Il nuovo allestimento Homura Plus va a collocarsi al vertice della gamma e di serie, tra le altre cose offre fari a matrice di LED, rivestimenti interni in pelle nera, sedili anteriori ventilati, impianto audio premium Bose a 12 altoparlanti, monitor 360 gradi con visuale panoramica, finiture interne Gunmetal, sistema di illuminazione ambientale e barre longitudinali sul tetto in finitura nera.
Andiamo a scoprire la serie speciale Makoto che va sostituire la precedente versione Nagisa, caratterizzandosi per elementi estetici e di equipaggiamento dedicati. Cosa troviamo di serie? Tra le altre cose, ali della griglia anteriore, badge e loghi di colore nero, rivestimenti interni in similpelle e tessuto denim di colore grigio, rivestimento della plancia in tessuto grigio, tappetini dedicati con logo Makoto Limited Edition, impianto audio premium Bose a 12 altoparlanti, monitor 360 gradi con visuale panoramica e volante e parabrezza anteriori riscaldabili.
Più sicurezza
Con il nuovo Model Year 2027, sul fronte degli ADAS, la Mazda CX-30 guadagna uno Smart Brake Support (SBS) ulteriormente sviluppato per riconoscere un numero maggiore di situazioni potenzialmente pericolose. Pure i fari adattivi a LED sono stati aggiornati. La gestione del fascio luminoso è stata evoluta per migliorare la visibilità nelle ore notturne.
Mazda CX-30 2027: nuovi colori
Per il crossover giapponese debuttano nuove colorazioni. Per esempio, arrivano le nuove Aero Grey e Zinc Green che vanno ad affiancare le tinte Soul Red Crystal, Machine Grey, Polymetal Grey, Deep Crystal Blue, Platinum Quartz, Snowflake White Pearl, Arctic White e Jet Black.
Prezzi
Si parte da 28.850 euro. Tuttavia, Mazda propone un’offerta promozionale dedicata che prevede vantaggi fino a 3.900 euro e un tasso del 2,99% con la formula di finanziamento Mazda Advantag. Grazie a questa iniziativa, la CX-30 2027 è disponibile a partire da 24.950 euro, con rate mensili da 159 euro.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|CX-30 2.5L e-Skyactiv G M Hybrid 2WD 140 CV Prime Line
|140 / 103
|27.950 €
|CX-30 2.5L e-Skyactiv G M Hybrid 2WD 140 CV Centre Line
|140 / 103
|30.150 €
|CX-30 2.0L SkyActive-X M Hybrid 2WD 186 CV Centre Line
|186 / 137
|31.950 €
|CX-30 2.5L e-Skyactiv G M Hybrid 2WD 140 CV Exclusive Line
|140 / 103
|33.450 €
|CX-30 2.5L e-Skyactiv G M Hybrid 2WD 140 CV Takumi
|140 / 103
|33.550 €
|CX-30 2.0L SkyActive-X M Hybrid AWD 186 CV Centre Line
|186 / 137
|34.150 €
|CX-30 2.0L SkyActive-X M Hybrid 2WD 186 CV Exclusive Line
|186 / 137
|35.250 €
|CX-30 2.0L SkyActive-X M Hybrid 2WD 186 CV Takumi
|186 / 137
|37.350 €
|CX-30 2.0L SkyActive-X M Hybrid AWD 186 CV Exclusive Line
|186 / 137
|37.450 €
|CX-30 2.0L SkyActive-X M Hybrid AWD 186 CV Takumi
|186 / 137
|39.550 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mazda CX-30 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Mazda CX-30
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).