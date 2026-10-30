Maserati insegna a frenare. Arriva l’istruttore digitale che aiuta a guidare meglio in pista

Imparare a frenare nel punto giusto, ridurre gli errori e sfruttare meglio le prestazioni dell’auto in pista, con l’aiuto di un istruttore digitale. È l’obiettivo di Maserati project Track Assist by AS.CAR.I, il sistema di assistenza alla guida in pista che Maserati Corse ha presentato al Motorsports Club of Clubs 2026 di Tampa, in Florida. È pensato per accompagnare i clienti del Tridente nel perfezionare la propria tecnica, prendere confidenza con l’auto e sfruttarne tutto il potenziale. Il sistema è in fase di sviluppo sulla GT2 Stradale e dal 2027 entrerà nei corsi Master Maserati Driving Experience.

Come funziona

Maserati Track Assist AS.CAR.I, il sistema in prova in pista

Maserati lo definisce un «digital trainer», un allenatore digitale che affianca il pilota durante la guida sportiva. Il cuore del sistema è l’Active Performance Control, che si collega all’impianto frenante integrato dell’auto. Gestendo attivamente frenata e accelerazione, aiuta a individuare i punti di frenata migliori per ogni circuito, riduce gli errori e mantiene la velocità più adatta al punto di corda. Secondo Maserati, la differenza rispetto ai normali sistemi di assistenza alla guida sta nella filosofia. Track Assist non vuole sostituirsi al talento del pilota, ma valorizzarlo, senza togliere coinvolgimento ed emozioni alla guida sportiva e con un’attenzione particolare alla sicurezza. Ogni giro diventa così un’occasione per conoscere meglio il comportamento della vettura e migliorare la propria tecnica.

Una startup nata dal Politecnico di Milano

Maserati Track Assist AS.CAR.I sulla GT2 Stradale

Il progetto nasce dalla collaborazione con AS.CAR.I, startup italiana fondata nel 2023 a partire dall’esperienza del gruppo di ricerca mOve e del team PoliMOVE del Politecnico di Milano, noto per le sue auto da corsa a guida autonoma. La tecnologia di base, il software e gli algoritmi restano di proprietà della startup. Il lavoro con Maserati riguarda il loro sviluppo per l’uso sulle auto del Tridente, con integrazione, calibrazione e collaudo. Dalla stagione 2027 il sistema entrerà nel programma Master Maserati Driving Experience, che secondo la Casa sarà così tra le prime esperienze di guida a introdurre una tecnologia di questo tipo. Affiancherà gli istruttori professionisti nei corsi in circuito, divisi per livello di preparazione e svolti in condizioni controllate.

Prima sulla GT2 Stradale

In occasione della presentazione ufficiale il sistema era montato sulla GT2 Stradale, protagonista di sessioni dimostrative e giri veloci in pista. È la versione stradale della GT2 da competizione e monta il V6 Nettuno di 3 litri da 640 CV (471 kW), il motore termico più potente mai usato su una Maserati omologata per la strada.

VEDI ANCHE

Tags