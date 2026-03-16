LiveWire prova a stupire con due custom S2 Alpinista a Mama Tried

LiveWire è un'azienda nata da una costola di Harley-Davidson che si occupa di moto elettriche. La prima fu la LiveWire One diversi anni fa. Più di recente, lo scorso anno, l'azienda americana aveva portato al debutto la LiveWire Alpinista S2. Nonostante il nome faccia pensare alle montagna e quindi ad una due ruote nata per viaggiare, in realtà si tratta di una moto che per specifiche è maggiormente adatta all'utilizzo urbano o poco più, dato che l'autonomia in ambito urbano è di 194 km.

LiveWire S2 Alpinista Custom

Di recente questa moto è tornata alla ribalta delle cronache in quanto è stata trasformata in qualcosa di molto speciale al Mama Tried Motorcycle Show 2026 di Milwaukee. Questo particolarissimo progetto è frutto del lavoro di Richard Rawlings (Gas Monkey Garage) e Jeff G. Holt (V-Twin Visionary). In realtà, i modelli speciali presentati sono due, con l'obiettivo di dimostrare che pure le moto elettriche possono essere personalizzate e far divertire chi si occupa di customizzazioni.

Custom elettriche

Del resto, quando si parla di Harley-Davidson, la personalizzazione fa parte del DNA di questo marchio. Dunque, LiveWire vuol far capire che con i suoi modelli elettrici ci si può divertire a modificarli per trasformali in oggetti unici. Insomma, le personalizzazioni non sono ad appannaggio solamente delle moto dotate di un motore endotermico. Le due custom basate su Alpinista S2 voglio proprio affermare questo. Il tutto anche con lo scopo di migliorare appeal delle moto elettriche di LiveWire le cui vendite non stanno andando come auspicato.

LiveWire S2 Alpinista Custom

LiveWire Alpinista S2

Ricordiamo che questa moto poggia sulla piattaforma Arrow già utilizzata per altre moto elettriche dell'azienda americana. Il motore elettrico è in grado di erogare una potenza massima di 84 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi. La velocità massima è di 158 km/h. Grazie ad una batteria con una capacità di 10,5 kWh l'autonomia è di 194 km in città. Si scende a 115 km in autostrada a una velocità sostenuta di 88 km/h. Il prezzo? La moto elettrica si può acquistare anche in Italia a 13.620 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/03/2026