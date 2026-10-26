L'I.A. Google Gemini sale a bordo della nuova Mazda CX-5

Prima dell'arrivo delle intelligenze artificiali a bordo delle auto, i comandi vocali tradizionali erano spesso rigidi e vincolati a formule precise. Ora, sulla nuova Mazda CX-5, la situazione cambia radicalmente grazie all'integrazione di Google Gemini. L'assistente basato su intelligenza artificiale sbarca ufficialmente sui mercati europei per i modelli dotati di Google built-in, portando un approccio decisamente più conversazionale alla guida.

Un salto di qualità nella comprensione del linguaggio

Una volta effettuato l'accesso al tuo account Google e completata l'attivazione, Gemini sostituisce il precedente Google Assistant. La differenza principale, verificabile nell'utilizzo quotidiano, sta nella capacità di elaborare il contesto e gestire le domande successive senza costringerti a ripetere comandi standardizzati.

Se, ad esempio, pronunci una frase come ''Fa freddo e c'è nebbia'', il sistema comprende la situazione e interviene regolando automaticamente la climatizzazione. Allo stesso modo, puoi verificare l'autonomia residua o gestire le funzioni principali della vettura semplicemente parlando in modo naturale.

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Navigazione, intrattenimento e messaggi senza distrazioni

L'interazione avanzata si riflette direttamente sulla praticità d'uso durante i trasferimenti. Quando cerchi una destinazione, per esempio, puoi farlo in base a criteri descrittivi, invece che limitarti a nomi e indirizzi. Per esempio chiedendo a Gemini di individuare un caffè all'aperto lungo il tragitto, affinando poi la ricerca con domande successive.

Anche la gestione della musica diventa più raffinata: infatti puoi richiedere brani o playlist musicali adatti al tuo umore del momento, attraverso servizi supportati come Spotify, YouTube Music e Amazon Music (mentre Apple Music resta disponibile tramite Apple CarPlay).

Altro ambito in cui l'intelligenza artificiale migliora l'esperienza a bordo è la gestione dei messaggi: il nuovo assistente di Google può riassumere e leggere ad alta voce i messaggi in arrivo, oltre a consentirti di dettare, perfezionare e tradurre una risposta. Il tutto senza staccare le mani dal volante o toccare lo smartphone. Servizi come WhatsApp e Messenger restano fruibili tramite Apple CarPlay o Android Auto.

Aggiornamenti OTA e disponibilità

Il sistema viene distribuito tramite un aggiornamento over-the-air e supporta 12 varianti linguistiche europee, tra cui l'italiano. Questa flessibilità digitale è resa possibile dalla Mazda E/E Architecture+, nata per consentire l'aggiornamento digitale del cockpit nel corso degli anni.

Per quanto riguarda i servizi connessi, l'accesso a Gemini, Google Maps e Google Play beneficia di un periodo gratuito di tre anni a partire dalla prima immatricolazione, previa registrazione ai Mazda Connected Services tramite l'app MyMazda. Un passo avanti concreto verso un'interfaccia che punta a ridurre le distrazioni e ad assecondare le reali esigenze di chi guida.

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