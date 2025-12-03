Dalla show car alla berlina sportiva elettrica: Kia Stinger, il ritorno è possibile?

Dai social media di Kia arrivano le prime immagini di una concept car che potrebbe anticipare una nuova berlina sportiva 100% elettrica caratterizzata da linee sinuose e profilo aggressivo.

Cosa rivela il teaser della nuova berlina elettrica

L’immagine, volutamente oscurata, ha dato vita a un’analisi approfondita da parte degli appassionati, evidenziando una silhouette che richiama lo spirito della Kia Stinger, pur con proporzioni tipiche di un BEV di nuova generazione.

Kia: un dettaglio dell'anteriore del concept elettrico con i fari a LED affilati

Un design ben definito

La vettura appare come una quattro porte con cabina avanzata e passo lungo, elementi che suggeriscono un’architettura elettrica dedicata. Lo sbalzo ridotto, insieme alla distribuzione dei volumi, escluderebbe uno schema tradizionale con motore anteriore e trazione posteriore come quello della Stinger originale.

La parte frontale presenta un parabrezza fortemente inclinato, che si estende fino alla zona del tetto sopra la seconda fila di sedili, conferendo un’impostazione quasi da supercar. Nella parte posteriore, il lunotto ripropone la stessa soluzione in direzione opposta, con una particolare separazione del vetro che avvolge il profilo del parabrezza.

Le versioni illuminate delle immagini diffuse da Kia (guarda la homepage di Kia Italia) permettono di individuare alcuni dettagli aggiuntivi: per esempio, spalle muscolose simili a quelle della EV4 (leggi tutto su Kia EV4) e luci diurne che si estendono dal frontale fino ai retrovisori esterni a telecamera.

All’interno, osservando attraverso i vetri, si nota la presenza di un volante a cloche, indizio di un possibile sistema steer-by-wire con rapporto variabile.

Kia: il posteriore visto da vicino con i fanali a LED a forma di boomerang

C’è il concept, ma non c’è il nome

Kia non ha ancora comunicato il nome del modello né una data di presentazione. L’auto potrebbe collocarsi tra EV6 ed EV9, assumendo la denominazione EV7 o EV8, ma sono tutte ipotesi prive di fondamento. Questa teoria risulta, però, coerente con le dichiarazioni del presidente Ho Sung Song, che in passato aveva anticipato la possibilità di un modello elettrico di punta orientato alle prestazioni.

Il teaser riaccende il ricordo della Kia Stinger del 2017 (leggi la prova di Kia Stinger), vettura che segnò un momento chiave per il marchio grazie alla sua architettura a trazione posteriore e ai motori turbo da 2,0 litri e V6 biturbo da 3,3 litri. Nonostante l’apprezzamento della critica, la Stinger uscì di scena nel 2023.

Kia: in coda si nota bene il taglio molto inclinato del tetto

Solo BEV o anche ibrida?

In un contesto in cui modelli come EV9 hanno aperto il mercato a proposte elettriche di fascia alta, resta da capire se questa nuova coupé quattro porte seguirà la strada del BEV puro o, considerando alcune incertezze di mercato, potrebbe apparire anche come ibrida con range extender. Solo il tempo ce lo dirà, ma questo concept potrebbe essere un’anteprima di un modello interessante della casa coreana. Cosa ne dite?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/12/2025