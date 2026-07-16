Jensen Interceptor sta per tornare: sportiva V8 con anima completamente analogica

Jensen International sta preparando il ritorno dell'Interceptor e ha fornito adesso nuove informazioni. Jensen Interceptor GTX sarà una sportiva davvero molto speciale, pensata esclusivamente per la pista. Non si tratterà di un restomod o di una rivisitazione di un vecchio modello. Infatti, la nuova sportiva sarà il frutto di un progetto partito da zero.

Jensen Interceptor GTX

Motore V8 e guida ''analogica''

La carrozzeria e il telaio della nuova Interceptor saranno realizzati in alluminio. Per la sportiva, è stato scelto un motore V8 sovralimentato. In passato di speculava della possibilità che potesse basarsi su di un V8 Chevrolet da 6,2 litri, condiviso con la Corvette. L'azienda ha promesso che l'auto offrirà un'esperienza di guida completamente analogica, lasciando intendere l'utilizzo di un cambio manuale e la presenza di comandi fisici all'interno dell'abitacolo.

Non è ancora stata fissata una data di debutto per l'Interceptor GTX, né è stato indicato quando la versione stradale sarà pronta, ma l'amministratore delegato David Duerden ha fatto riferimento al 60° anniversario della presentazione dell'Interceptor originale, suggerendo che il lancio avverrà entro la fine dell'anno. La GTX sarà la prima nuova Jensen dal lancio della S-V8 nel 2001, che ricevette un'ottima accoglienza dalla critica ma pochi ordini.

Interceptor GTX

Che il progetto sia molto importante lo si capisce dal fatto che l'azienda abbia coinvolto Jeff Qvale per il lancio. Si tratta del figlio del compianto Kjell Qvale, ex proprietario di Jensen Motors. Proprio Jeff Qvale un po' di tempo fa affermava che la GTX ''stabilirà nuovi parametri di riferimento e offrirà l'esperienza di guida pura, ad alte prestazioni e ultra-analogica che la clientela più esigente ora richiede''.

Insomma, informazioni tecniche ancora non sono state rese note ma pare evidente che sta arrivando qualcosa di davvero speciale. Non rimane, quindi, che attendere novità.

Fonte: Autocar

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