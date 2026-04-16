Rinasce l'Interceptor, con la GTX Jensen promette una sportiva analogica con motore V8

Sessant'anni dopo il debutto dell'Interceptor originale, Jensen International sta preparando il suo ritorno in grande stile. Il debutto è previsto nel corso dell'anno e l'azienda ha già confermato che la nuova sportiva si chiamerà Interceptor GTX. Non si tratterà di un restomod o di una rivisitazione in chiave moderna del vecchio modello. La nuova sportiva è infatti il frutto di un progetto partito da zero. Sarà quindi il primo progetto completamente nuovo per Jensen, realtà che in precedenza si era specializzata nel restauro e nella modernizzazione delle vecchie Interceptor.

Interceptor GTX

Una sportiva analogica con motore V8

Cosa sappiamo della nuova Interceptor GTX? Per il momento Jensen ha condiviso alcuni teaser da cui si intravedono una serie di dettagli della nuova sportiva. Inoltre, l'azienda ha raccontato qualche prima informazione di quello che vedremo molto presto. A quanto pare, si tratterà di una GT che poggerà su di un telaio in alluminio e potrà contare su di una carrozzeria realizzata sempre in questo materiale. Il teaser mostra nella penombra una vettura che sembra disporre di forme simili a quelle dell'Interceptor originale del passato e cioè un lungo cofano, una linea del tetto inclinata e un assetto ribassato.

Il cuore pulsante sarà un motore V8. Le specifiche non si conoscono. Tuttavia, i colleghi inglesi di Autocar fanno sapere che dovrebbe basarsi su di un V8 Chevrolet da 6,2 litri, condiviso con la Corvette.Viene poi raccontato che si tratta di una proposta di lusso ''ad altissime prestazioni'' che offrirà un'esperienza di guida completamente analogica. Dunque, poca digitalizzazione per un'auto che dovrebbe proporre soluzioni vecchia scuola, con una abitacolo caratterizzato da levette e pulsanti piuttosto che da ampi schermi. Possiamo anche immaginarci che la nuova Interceptor GTX possa disporre di un cambio manuale.

Che il progetto sia molto importante lo si capisce dal fatto che l'azienda abbia coinvolto Jeff Qvale per il lancio. Si tratta del figlio del compianto Kjell Qvale, ex proprietario di Jensen Motors. Non rimane che attendere il momento della presentazione ma la sensazione è che possa arrivare qualcosa di davvero speciale. Quando potrebbe debuttare? C'è chi scommette per l'edizione 2026 del Goodwood Festival of Speed ​​che si terrà a luglio.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/04/2026