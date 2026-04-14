Chevrolet Corvette Grand Sport: svelati i prezzi (per gli USA)

Chiamarla ''l'auto sportiva del popolo'' oggi fa quasi sorridere, visto che i listini continuano a salire come i giri di un motore da corsa. Eppure, la Chevrolet Corvette 2027 riesce ancora a mantenere quel fascino da ''ammazza-supercar'' a un prezzo che, se paragonato alle solite note di Stoccarda o Maranello, sembra quasi un errore di battuta.
La notizia del giorno? Chevrolet ha tolto il velo ai prezzi americani della nuova gamma, e c’è molta carne al fuoco, a partire dal debutto del nuovo V8 LS6.
Il cuore: arriva l'LS6
La vera rivoluzione è sotto il cofano. Con il model year 2027 debutta la sesta generazione del leggendario Small-Block di General Motors: l'LS6. Sulla entry level Stingray, questo motore sprigiona 535 CV e 705 Nm di coppia.
Il prezzo per portarsela a casa? Si parte da 73.495 dollari. Sono solo 1.000 dollari in più rispetto allo scorso anno: un aumento onesto, se consideriamo che ti porti a casa l'ultima evoluzione di un mito motoristico.
Nuova Chevrolet Corvette Grand Sport, il nuovo motore aspirato LS6 V8
Il ritorno della Grand Sport: anche ibrida
La vera star del listino è però la Grand Sport, presentata a sorpresa durante la 12 Ore di Sebring. Si posiziona chirurgicamente tra la Stingray e la cattivissima Z06, offrendo il mix perfetto per chi vuole mordente in pista senza arrivare agli eccessi (anche economici) delle versioni pistaiole pure.
Due le versioni. Si parte con la Grand Sport (RWD), la più pura, che monta l'LS6 da 535 CV con una messa a punto specifica. Prezzo: 88.495 dollari.
Ad alzare ulteriormente l'asticella ci pensa la Grand Sport X (AWD), che eredita la tecnologia elettrificata e la trazione integrale della ormai pensionata E-Ray, ma grazie al nuovo V8 tocca quota 721 CV. Un salto di 66 CV rispetto alla vecchia ibrida. Il prezzo? 112.195 dollari.
Per chi non si accontenta, c'è il Track Performance Package (circa 109.000 dollari tutto incluso) che aggiunge appendici in carbonio stile Z06, freni carboceramici e le appiccicosissime Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Praticamente un'auto da corsa con la targa.
Nuova Chevrolet Corvette Grand Sport 2026
Le ''Z'' e il sogno ZR1X
Salendo nell'Olimpo della gamma, troviamo le versioni col prefisso ''Z''. Curiosamente, la Z06 vede scendere il suo prezzo di circa 3.000 dollari, partendo ora da 121.395 dollari.
Discorso opposto per le mostruose ZR1 e ZR1X: la prima parte dalla stessa cifra della Z06 (ma con molta più cattiveria sotto il cofano), mentre la ZR1X, la Corvette definitiva, vola all'astronomica cifra di 227.395 dollari.
Nuova Chevrolet Corvette Grand Sport, volante e strumentazione
Quando arriva?
Se hai un contatto oltreoceano o stai già pensando all'importazione parallela, segnati la data: gli ordini per quasi tutta la gamma apriranno il 16 aprile. Per la tecnologica Grand Sport X, invece, bisognerà pazientare fino all'estate.
I prezzi per averla in Italia, però, potrebbero essere parecchio differenti, visto che l'unico distributore ufficiale Chevrolet Corvette per l'Italia è Cavauto di Monza e, nel momento in cui scrivo, sul sito ufficiale i prezzi per l'attuale C8 Stingray partono da 112.170 euro.