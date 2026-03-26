Due nuove Corvette all’orizzonte: ecco di che si tratta

Chevrolet svela le Corvette C8 Grand Sport aspirata e Grand Sport X ibrida a trazione integrale. Scopri dettagli, tecnica e prezzi

La generazione C8 della Corvette è stata un punto di svolta per il modello. Se prima la sportiva americana per eccellenza era la scelta di chi voleva tanto fumo (dagli pneumatici) e poca spesa, oggi con le versioni Z06 e ZR1 siamo nell’iperuranio delle prestazioni.

Roba che a Maranello e Stoccarda iniziano a guardarsi le spalle con una certa ansia. Eppure, in questo dream team mancava ancora un tassello, un nome che fa battere il cuore ai fan del marchio: la Grand Sport.

Beh, dopo l'avvistamento del mese scorso, ora le speculazioni sono finite. La Grand Sport è tornata, e non è arrivata da sola: porta con sé un motore nuovo di zecca e una sorella ''alla spina'' che promette di bruciare i semafori.

Nuova Chevrolet Corvette Grand Sport

Grand Sport: il corpo della Z06, l'anima LS6

La ricetta della nuova C8 Grand Sport è di quelle che piacciono a noi: prendi il vestito ''largo'' e cattivo delle sorellone Z06 e ZR1, aggiungi sospensioni raffinate, freni che potrebbero fermare un treno merci e gommoni extra-large.

Ma la vera chicca è sotto il cofano posteriore. Qui debutta il nuovo V8 LS6 da 6,7 litri, un piccolo gioiello di ingegneria che manderà in pensione il vecchio LT2.

Parliamo di un motore con pistoni e bielle forgiati, un sistema di iniezione doppia (diretta e indiretta) e un rapporto di compressione da urlo (13:1). Il risultato? 535 CV e una coppia di 705 Nm, che ne fanno il V8 aspirato più ''muscoloso'' della storia Corvette.

Il cambio? L'ormai collaudato doppia frizione a otto marce. E se speravi nel manuale... beh, mettiti il cuore in pace: gli ingegneri giurano che non c'è verso di farlo stare lì dentro.

Nuova Chevrolet Corvette Grand Sport, il nuovo motore aspirato LS6 V8

Grand Sport X: l'erede ''elettrizzata''

Se invece sei uno di quelli che non disdegna un aiutino elettrico per lasciare tutti al palo, nel 2027 arriverà la Grand Sport X. Di fatto è l'erede della E-Ray (un nome durato quanto un gatto in tangenziale), ma con molta più cattiveria.

Non solo eredita il nuovo V8 LS6, ma ci piazza insieme il motore elettrico e le batterie della ZR1X. Risultato? Trazione integrale e una potenza totale che schizza a 721 CV (contro i 655 della vecchia E-Ray).

Di serie ci sono i freni carbo-ceramici e modalità di guida da pista come il ''Qualifying Mode'', per spremere ogni singolo elettrone quando serve il tempo sul giro.

Nuova Chevrolet Corvette Grand Sport, 3/4 posteriore

Quanto costa il sogno americano?

La Chevrolet non ha ancora ufficializzato i tempi sullo 0-100, ma è facile immaginare che la Grand Sport si piazzerà a metà strada tra la Stingray e la Z06, mentre la versione ''X'' integrale sarà probabilmente la regina dello scatto bruciante.

E i prezzi? Non ci sono cifre ufficiali per l'Italia, ma negli USA la Grand Sport dovrebbe restare sotto i 100.000 dollari. Una cifra che, rapportata alle prestazioni, la rende ancora una volta l'affare del secolo per chi vuole sentirsi un pilota senza dover vendere entrambi i reni (magari uno è sufficiente).

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/03/2026