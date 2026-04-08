Il Paese europeo in cui l'auto più venduta è già un SUV cinese

Il sorpasso che non ti aspettavi, e che invece arriva puntuale come la pioggia a Londra. A marzo 2026, in un mercato storico come quello del Regno Unito, l’auto più venduta non è una Ford, non è una Nissan, non è nemmeno una Tesla: è Jaecoo 7, vagliela a spiegare.
Jaecoo 7 oggi è l'auto più venduta in Gran Bretagna
In rapida ascesa anche in Italia, dove da alcune settimane esiste anche in edizione full hybrid, oltre che benzina puro e plug-in hybrid, Oltremanica il SUV cinese ha piazzato in un solo mese oltre 10.000 immatricolazioni, schiacciando sotto le ruote Puma, Qashqai e tutto il resto della tradizionale fauna locale. Non proprio comparse.
Jaecoo 7 oggi è anche full hybrid (SHS-H)
È la dura legge di Omoda&Jaecoo, marchio sbarcato in Gran Bretagna solo l’anno scorso e che già oggi si permette di guardare dall’alto in basso i “mostri sacri”. Il CEO di Jaecoo UK, Gary Lan, parla di “momento storico”. Traduzione: abituatevi, siamo appena all’inizio.
Fonte: Auto Express
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Jaecoo 7 1.6 TGDI aut Pure
|147 / 108
|31.900 €
|Jaecoo 7 1.6 TGDI aut Select
|147 / 108
|33.900 €
|Jaecoo 7 1.6 TGDI 147 CV aut 4WD Exclusive
|147 / 108
|37.900 €
|Jaecoo 7 1.5 TGDI 347 CV PHEV Premium
|204 / 150
|38.900 €
|Jaecoo 7 1.5 TGDI 347 CV PHEV Exclusive
|204 / 150
|40.900 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Jaecoo Jaecoo 7 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Jaecoo Jaecoo 7