Mercato auto

Il Paese europeo in cui l'auto più venduta è già un SUV cinese

Avatar di Lorenzo Centenari, il 08/04/26

4 ore fa - A marzo 2026, in Gran Bretagna a dominare il mercato è un SUV Jaecoo

A marzo 2026, in Gran Bretagna a dominare il mercato è un SUV Jaecoo. Che scalza mostri sacri come Ford Puma e Nissan Qashqai

Il sorpasso che non ti aspettavi, e che invece arriva puntuale come la pioggia a Londra. A marzo 2026, in un mercato storico come quello del Regno Unito, l’auto più venduta non è una Ford, non è una Nissan, non è nemmeno una Tesla: è Jaecoo 7, vagliela a spiegare.

Jaecoo 7 oggi è l'auto più venduta in Gran Bretagna

In rapida ascesa anche in Italia, dove da alcune settimane esiste anche in edizione full hybrid, oltre che benzina puro e plug-in hybrid, Oltremanica il SUV cinese ha piazzato in un solo mese oltre 10.000 immatricolazioni, schiacciando sotto le ruote Puma, Qashqai e tutto il resto della tradizionale fauna locale. Non proprio comparse.

Jaecoo 7 oggi è anche full hybrid (SHS-H)

È la dura legge di Omoda&Jaecoo, marchio sbarcato in Gran Bretagna solo l’anno scorso e che già oggi si permette di guardare dall’alto in basso i “mostri sacri”. Il CEO di Jaecoo UK, Gary Lan, parla di “momento storico”. Traduzione: abituatevi, siamo appena all’inizio.

Fonte: Auto Express

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/04/2026
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Listino Jaecoo Jaecoo 7
AllestimentoCV / KwPrezzo
Jaecoo 7 1.6 TGDI aut Pure 147 / 10831.900 €
Jaecoo 7 1.6 TGDI aut Select 147 / 10833.900 €
Jaecoo 7 1.6 TGDI 147 CV aut 4WD Exclusive 147 / 10837.900 €
Jaecoo 7 1.5 TGDI 347 CV PHEV Premium 204 / 15038.900 €
Jaecoo 7 1.5 TGDI 347 CV PHEV Exclusive 204 / 15040.900 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Jaecoo Jaecoo 7 visita la pagina della scheda di listino.

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