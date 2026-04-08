Il Paese europeo in cui l'auto più venduta è già un SUV cinese

A marzo 2026, in Gran Bretagna a dominare il mercato è un SUV Jaecoo. Che scalza mostri sacri come Ford Puma e Nissan Qashqai

Il sorpasso che non ti aspettavi, e che invece arriva puntuale come la pioggia a Londra. A marzo 2026, in un mercato storico come quello del Regno Unito, l’auto più venduta non è una Ford, non è una Nissan, non è nemmeno una Tesla: è Jaecoo 7, vagliela a spiegare.

Jaecoo 7 oggi è l'auto più venduta in Gran Bretagna

In rapida ascesa anche in Italia, dove da alcune settimane esiste anche in edizione full hybrid, oltre che benzina puro e plug-in hybrid, Oltremanica il SUV cinese ha piazzato in un solo mese oltre 10.000 immatricolazioni, schiacciando sotto le ruote Puma, Qashqai e tutto il resto della tradizionale fauna locale. Non proprio comparse.

Jaecoo 7 oggi è anche full hybrid (SHS-H)

È la dura legge di Omoda&Jaecoo, marchio sbarcato in Gran Bretagna solo l’anno scorso e che già oggi si permette di guardare dall’alto in basso i “mostri sacri”. Il CEO di Jaecoo UK, Gary Lan, parla di “momento storico”. Traduzione: abituatevi, siamo appena all’inizio.

Fonte: Auto Express

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/04/2026