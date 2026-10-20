iCaur V25 è una nuova baby Land Rover dalla Cina con motore range extender

Chery è già presente in Europa con i marchi Jaecoo, Omoda e Lepas. Nel 2027, lo sappiamo già, ne arriverà un nuovo e cioè iCaur (iCar sul mercato cinese). Uno dei modelli che vedremo sulle strade del Vecchio Continente sarà la iCaur V27 e potrebbe essere seguita da un nuovo modello che è stato appena lanciato in Cina e cioè la nuova iCaur V25. Anticipata per la prima volta all'inizio dell'anno, si posiziona tra la V27, lunga cinque metri, e la V23, delle dimensioni della Jeep Avenger, con una lunghezza di circa 4,6 metri.

Com'è fatta la nuova iCaur V25

Più nel dettaglio, questo SUV con look quasi da fuoristrada, presenta esattamente una lunghezza di 4.636 mm, una larghezza di 1.920 mm e un'altezza di 1.855 mm, con un passo di 2.820 mm. Le forme sono squadrate e il design presenta alcuni richiami alla Jeep Wrangler e alla Land Rover Defender.

iCaur V25

L'abitacolo non segue la moda di offrire una plancia ultra minimalista, affidando la gestione di tutte le impostazioni all'infotainment. A bordo della nuova iCaur V25 troviamo infatti una serie di comandi fisici, tra cui quelli per la gestione del climatizzatore. In ogni caso, la dotazione di serie prevede un quadro strumenti digitale e un ampio display centrale da 15,4 pollici dedicato all'infotainment con connettività per smartphone CarPlay, HiCar e Carlink.

Motore

Stando a quanto riporta la stampa cinese, la nuova iCaur V25 adotta un powertrain con tecnologia range extender. Sotto al cofano c'è un motore 4 cilindri di 1,5 litri con funzione di generatore. La versione a trazione posteriore è dotata di un motore elettrico da 185 kW (252 CV), mentre la versione a trazione integrale ha 2 motori che erogano una potenza combinata di 335 kW (455 CV). Lato prestazioni, il modello a trazione posteriore accelera da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi, contro i 5,8 secondi della versione con doppio motore e la trazione integrale. L'autonomia in elettrico secondo il ciclo CLTC è rispettivamente di 210 km e 200 km grazie a una batteria da circa 34 kWh.

iCaur V25

L'autonomia combinata CLTC è di 1.240 km per la versione a trazione posteriore e di 1.210 km per la versione a trazione integrale. La ricarica della batteria dal 30% all'80% richiede 15 minuti.

Per quanto riguarda, invece, i sistemi di assistenza alla guida, la nuova iCaur V25 offre il sistema Falcon 700+, basato sul chip Journey 6P di Horizon Robotics con una potenza di calcolo di 560 TOPS. Il sistema offre assistenza alla navigazione urbana e autostradale, oltre a quella nei parcheggi.

iCaur V25

Prezzi

In Cina, la nuova iCaur V25 parte da 139.800 yuan che al cambio sono circa 18.600 euro. Arriverà anche in Europa? Lo scopriremo probabilmente nel corso dei prossimi mesi, con l'arrivo del marchio iCaur nel Vecchio Continente.

Fonte: cnevpost

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