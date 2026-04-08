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Hertz arruola i Golden Retriever: al desk le “coccole di cortesia”

Avatar di Lorenzo Centenari, il 08/04/26

1 ora fa - Debutta a Malpensa la Gold Squad: il noleggio auto diventa pet‑friendly

Debutto a Malpensa per la Gold Squad: il noleggio auto diventa pet‑friendly (e molto più fotogenico)

Sembra abbia deciso, Hertz, che il vero “servizio premium” non sono i sedili in pelle, ma il pelo dorato. Dopo il successo americano, la Gold Squad – una squadra di Golden Retriever addestrati a distribuire coccole come fossero upgrade gratuiti – sbarca ufficialmente in Italia.

Hertz Gold Squad, lo squadrone delle coccole

La prima tappa è Milano Malpensa, dove i viaggiatori Hertz vengono accolti al desk da sorrisi, scodinzolii e un livello di dolcezza che rende impossibile arrabbiarsi per eventuali code. Presto il plotone canino arriverà anche a Roma Fiumicino, con ulteriori aeroporti europei già nel mirino.

Hertz Gold Squad prima a Malpensa, poi scalo a Fiumicino

L’iniziativa è legata al programma Hertz Gold+, quello che ti fa saltare la fila e accumulare punti, ma ora aggiunge anche la possibilità di iniziare il viaggio con un massaggio antistress… a quattro zampe. Una strategia di “benessere da aeroporto” che Hertz aveva testato negli USA nei periodi di picco e che ora diventa format globale.

Un po' di coccole e il noleggio è dolce

''Vogliamo prenderci cura degli ospiti in modo empatico e innovativo'', spiega Massimo Scantamburlo, ad di Hertz Italia. Traduzione: meno burocrazia, più coccole. E tante foto Instagrammabili (perché in fondo la Gold Squad nasce per quello).

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/04/2026
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