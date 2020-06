VIAGGI D'ORO Non lascia, anzi raddoppia, anzi moltiplica per 15. Le vicende finanziarie che interessano la Casa madre non hanno influenzato la filiale Hertz Italia, che la propria attività non l'ha interrotta neanche nei momenti di lockdown più duro. Ora gli spostamenti sono liberi, ma l'attenzione resta alta: e così Hertz lancia ''Gold Standard Clean'', un processo di sanificazione e disinfezione - in aggiunta alla normale pulizia dell'auto - potenziato in 15 rigorosi controlli, in linea con le raccomandazioni dell'OMS. Per un’esperienza di noleggio e di mobilità ancor più tranquilla.

IL PROGRAMMA Attivo anche in Italia a partire dalla metà di giugno, “Hertz Gold Standard Clean'' consiste dunque in un protocollo di sanificazione che si somma alla comune pulizia e che si conclude con la sigillatura di ogni veicolo prima di ogni noleggio. Oltre a interventi di igienizzazione più approfonditi, il nuovo standard include formazione specifica del personale, uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuale e procedure di distanziamento sociale. Per proteggere sia i dipendenti, sia i clienti, sia la comunità con cui Hertz entra quotidianamente in contatto.

BONUS Le iniziative post Coronavirus non sono finite qui. A giugno Hertz lancia infatti una nuova offerta che prevede punti doppi per tutti i soci ''Gold Plus Rewards'' che prenotano direttamente su hertz.it. Il programma ''Gold Plus Rewards'' è quello che permette ai soci di non passare al banco e andare direttamente alla loro auto, mantenendo così la distanza interpersonale e riducendo i contatti al minimo, per l'intera durata del noleggio.

QUI HERTZ ''Negli ultimi mesi, con Hertz per gli Eroi abbiamo sostenuto i lavoratori impegnati in prima linea nei servizi di consegna e di trasporto essenziali e necessari'', spiega Massimiliano Archiapatti, ad e direttore generale di Hertz Italia. ''Con l’allentamento delle restrizioni in Italia ed Europa, un numero sempre maggiore di europei tornano a viaggiare e le auto private diventano il mezzo di trasporto preferito per praticare il distanziamento sociale. Hertz, da 60 anni in Italia, è pronta per accompagnare i propri ospiti nella loro ritrovata voglia di viaggiare''.