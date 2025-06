Hertz: il noleggio auto avrà tutto un altro... sapore nel 2025. Le novità

Hertz annuncia novità per il noleggio auto in Italia nel 2025: nuovi modelli in gamma e uno speciale benvenuto per gli ospiti

Hertz, una delle maggiori compagnie di noleggio auto al mondo, introduce alcune novità per il 2025. Una gamma auto più ricca, con alcune new entry, e uno speciale benvenuto per gli ospiti. Scopriamo tutte le novità.

Hertz: il noleggio auto e le novità 2025

Per Hertz il 2025 è il 65° anno di presenza in Italia nel noleggio auto – sono 107 anni di storia nel mondo – e proprio con questa ricorrenza aggiunge un importante tassello per i suoi ospiti. Attenzione, ospiti, non clienti. Sì perché Hertz vuole essere molto di più che un semplice erogatore di un servizio, quanto piuttosto un punto di riferimento per chi, magari, arriva da un altro paese e, prima ancora di noleggiare un'auto, ha bisogno di sentirsi accolto, aiutato. Ecco perché nel 2017 nasce Benvenuto Experience, una lettera di ''Welcome'' per l'ospite e una bottiglia San Pellegrino, per far subito sentire l'aria – e l'acqua, direi – made in Italy. Insieme a questi e molti altri dei capisaldi di Hertz, nel 2025, arriva anche Hertz Grand Tour – Acqua Mediterranea, uno speciale profumatore d'auto realizzato in collaborazione con una delle più antiche profumerie di Firenze, l'Antica Erboristeria e Spezieria San Simone, attiva dal 1700. Così i clienti – pardon, ospiti – che scelgono un auto della flotta Premium o Selezione Italia, beneficeranno di questo regalo con i profumi estivi di bergamotto, arancia, limone, mandarino, gelsomino, eucalipto e muschio, per ricordarsi, in ogni istante della giornata, del Bel Paese, anche una volta tornati in quello d'origine.

Massimo Scantamburlo, Amministratore Delegato di Hertz Italia, ha commentato così: ''Sono molto orgoglioso che la nostra squadra possa celebrare il 65° anniversario di attività in Italia. È stato un vero e proprio viaggio nel tempo. Il nostro servizio è arrivato in Italia ai tempi della Dolce Vita, siamo cresciuti costruendo un business su solide basi, con la convinzione che solo un servizio di alto livello possa rendere distintivo il noleggio e unica l’esperienza di chi sceglie di noleggiare con noi. Attraverso epoche diverse abbiamo portato con noi l’heritage e i valori che ci hanno distinto sul mercato. Il nostro è un business che richiede cura costante del cliente, che a noi piace chiamare Ospite. Io direi che il servizio di alto livello è il nostro stile di business. Oggi siamo qui a Firenze per aggiungere una nota speciale all’esperienza esclusiva che offriamo agli Ospiti Hertz che scelgono le nostre flotte Premium e Selezione Italia. Lanciamo la nostra identità olfattiva. Grazie al prezioso supporto dell’antica profumeria San Simone, abbiamo selezionato una fragranza che incarna perfettamente lo spirito di Selezione Italia e arricchisce l’esperienza dei nostri Ospiti con un tocco di italianità che potranno portare a casa e che contribuirà a mantenere vivo il ricordo del viaggio. Fin dal lancio di questo servizio speciale, abbiamo investito molte energie per rendere questa esperienza davvero unica. Ora con Hertz Grand Tour – Acqua Mediterranea siamo riusciti ad aggiungere un tocco ancora più speciale''.

Hertz: la gamma delle auto a noleggio nel 2025 (due novità)

Tra le novità di Hertz per il 2025 c'è anche una flotta più ricca, che vede l'ingresso in Selezione Italia di Lancia Ypsilon nell’edizione Limitata Cassina e di Maserati Grecale. Massimo Scantamburlo ha aggiunto: ''Sono certo che queste due icone dello stile italiano renderanno l’esperienza di noleggio straordinaria e indimenticabile e saranno un boost per cavalcare l’alta stagione che, secondo alcune analisi di settore, si preannuncia da record, contraddistinta da un afflusso turistico senza precedenti''. L’edizione Limitata di questa nuova Lancia Ypsilon offre degli interni speciali che sono stati studiati insieme a Cassina per restituire una vita di bordo un vero e proprio salotto di casa. Maserati Grecale, dal canto suo, abbraccia un paradigma di lusso fatto di tradizione e concretezza. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Hertz, cliccando qui.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 11/06/2025