Auto elettriche e ibride alluvionate: vigili del fuoco chiedono la quarantena

Quarantena di 15 giorni per le auto elettriche e ibride che abbiano subito immersione o siano state esposte a forte umidità: questa la richiesta dei Vigili Del Fuoco a proprietari e concessionarie in merito agli EV colpiti dall'alluvione in Emilia Romagna. Lanciata sui social dal Comune di Ravenna e controfirmata dalla Protezione Civile, questa misura di emergenza sta facendo il giro del Web, scatenando l'indignazione degli amanti dell'elettrificazione. Questa ''misura preventiva a tutela della pubblica incolumità'' prevede che i veicoli elettrici alluvionati rimangano parcheggiati all'aperto ad almeno 5 metri di distanza da edifici o altri veicoli, impedendone, di fatto, il normale utilizzo.

NON È UNA FAKE NEWS Tutto vero o fake news? Per prima cosa possiamo confermare che la notizia è vera e il provvedimento è riportato anche sulla pagina ufficiale del Comune di Ravenna. La decisione potrebbe essere stata presa in seguito all'incendio di una Nissan Leaf rimasta sommersa dall'acqua a Fornace Zarattini (fonte: Ravenna Notizie) e anche se la correlazione tra l'incendio e l'immersione in acqua non è ancora stata accertata è possibile che le autorità abbiano voluto cautelarsi. Contattati per un commento e maggiori spiegazioni, siamo in attesa di riscontro da parte dei Vigili del Fuoco di Ravenna, comprensibilmente oberati dalle operazioni di emergenza. Aggiorneremo le informazioni in questo articolo man mano che ne otterremo dalle fonti ufficiali.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/05/2023