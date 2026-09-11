GWM H7 e Tank 300, ecco i prezzi in Italia: sono al Salone di Torino

Great Wall Motor (GMW) ha approfittato dell'appuntamento del Salone di Torino per portare tutta la sua gamma di vetture per il mercato italiano, compresa Ora 5 che nei mesi scorsi abbiamo avuto modo di provare sia in versione ibrida e sia 100% elettrica. Complessivamente, i visitatori potranno vedere anche H7, Jolion Max, il fuoristrada Tank 300, il pick-up P500, il sette posti WEY G9 e pure la motocicletta SOUO, una particolare cruiser. Ci sono però anche piccole novità.

Infatti, la casa automobilistica ha annunciato i prezzi di GWM H7 e Tank 300 che si apprestano ad arrivare sulle strade italiane.

GWM H7

Avevamo avuto modo di vederlo in occasione della prova della GWM Ora 5. Si tratta di un SUV di 4,68 metri che arriva in concessionaria a ottobre e parte da 37.000 euro chiavi in mano. Complessivamente saranno 4 le motorizzazione che potranno essere scelte: benzina 2.0 turbo a trazione integrale, full hybrid, plug-in hybrid a trazione anteriore e plug-in hybrid a trazione integrale con tecnologia Hi4, al debutto europeo.

GWM H7

Di seguito le versioni e i precisi prezzi per il nostro mercato.

Premium Hybrid Hi2 2WD 182 kW (247 CV): 37.000 euro

Premium Benzina 2.0T 4WD 4WD 163 kW (222 CV): 39.500 euro

Business Plug-in Hi2 2WD 240 kW (326 CV), 140 km in elettrico: 41.490 euro

Premium Plug-in Hi2 2WD 240 kW (326 CV), 140 km in elettrico: 43.490 euro

Premium Plug-in Hi4 4WD 320 kW (435 CV), 130 km in elettrico: 46.000 euro

Tank 300

Anche lui abbiamo avuto modo di vederlo brevemente in occasione della prova di Ora 5 e si tratta di un fuoristrada con telaio a longheroni che sarà proposto sul mercato italiano con due motorizzazioni a trazione integrale, un 2.4 turbodiesel e la plug-in hybrid Hi4-T.

Tank 300

Il diesel 2.4 litri è in grado di erogare 135 kW (184 CV), mentre il powertrain Plug-in 408 CV ed è lo stesso della GWM H7. Ecco i prezzi per il mercato italiano.

Premium Diesel 2.4T 4WD 4WD 135 kW (184 CV): 46.500 euro

Premium Plug-in Hi4-T 4WD 300 kW (408 CV), 95 km in elettrico: 51.400 euro

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