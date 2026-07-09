Dopo ORA 5, GWM rilancia: ecco tutte le novità 2026 attese sul mercato italiano

Great Wall Motor (GWM) ha grandi piani per l'Europa e per l'Italia in particolare che è considerato un mercato molto importante. Nelle concessionarie sta arrivando adesso ORA 5, un SUV compatto proposto con motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche, molto interessante che da pochissimo abbiamo avuto modo di provare (cliccate qui per il test drive). Ora 5 è però solo il primo modello di una gamma che nel corso del 2026 crescerà sensibilmente. La casa automobilistica ci ha fornito una piccola anteprima di quello che arriverà.

Si tratta delle primissime informazioni in quanto i dettagli più precisi sulle versioni europee dei modelli in arrivo saranno comunicati con l'avvicinarsi della commercializzazione.

Un SUV, un fuoristrada e un Van

Quindi, cosa sta arrivando da qui a fine anno? Partiamo dalla GWM H7 che avevamo avuto modo di vedere alcuni mesi fa in Cina. Si tratta di un SUV che strizza l'occhio al mondo dell'off-road e lo si nota a chiaramente da dettagli come l'assetto alto e i passaruota in plastica grezza. All'interno dell'abitacolo non mancheranno la strumentazione digitale e il sistema infotainment. Lo spazio a bordo non manca e io che son alto più di 180 cm non ho problemi. Piccola precisazione: tutti i modelli che ci sono stati mostrati sono di pre-serie, alcuni direttamente importati dalla Cina dato che avevano ancora le scritte in cinese.

GWM H7

Le versioni europee potrebbero quindi avere delle piccole differenze, soprattutto al livello degli allestimenti. Chiaramente ne sapremo di più quando arriveranno sul mercato. Nel caso della GMW H7 si parla della fine di settembre. Le specifiche non ci sono state comunicate ma il SUV sarà proposto in versioni Full Hybrid, Plug-in e Benzina. Ci saranno anche varianti con 4 ruote motrici. Il prezzo? Si partirà da circa 40.000 euro.

C'è poi Tank 300, un vero fuoristrada con forme squadrate, telaio a longheroni, assetto alto, protezioni in plastica, angoli di attacco, uscita e dosso per affrontare tutti i percorsi, anche i più difficili e ovviamente la trazione integrale. La lunghezza dovrebbe aggirarsi tra i 4,7 e i 4,8 metri. Due le motorizzazioni in cui sarà proposto: diesel e Plug-in. Anche in questo caso le specifiche esatte per il mercato europeo non sono state comunicate e non sappiamo nulla nemmeno sui prezzi.

Tank 300

All'interno dell'abitacolo si sta comunque benone e c'è tutto lo spazio che si vuole. Strumentazione digitale e infotainment fanno parte della dotazione di serie. Molto carino il selettore della trasmissione che sembra la ''manetta'' di un aereo. Arriverà a ottobre e quindi tra pochi mesi ne sapremo certamente molto di più. Un modello, comunque, sulla carta molto interessante per chi cerca un'alterativa ai soliti fuoristrada.

Entro la fine dell'anno debutterà sul mercato italiano anche Wey G9. Si tratta di un Van pensato per i servizi di trasporto passeggeri, soluzione per gli NCC oppure per gli hotel di lusso. Ibrido e Plug-in è in grado di ospitare a bordo fino a 7 passeggeri nel massimo comfort. Dentro è possibile addirittura disporre di un monitor per i posti posteriori che scende dal tetto, dedicato ai servizi d'intrattenimento. Non sappiamo nulla sul prezzo ma si tratta comunque di un prodotto di nicchia specifico per alcune categorie.

GWM Wey G9

E ci sarà pure un pickup

Accanto ai 3 modelli ce ne sarà anche un quarto in arrivo entro fine anno. Per il momento è chiamato P500 ma il nome ufficiale sarà differente. Si tratta di un classico pickup dotato di un telaio a longheroni con motorizzazioni diesel e Plug-in. Avrà una capacità di traino sui 3.500 kg e una capacità di carico di 700-800 kg. Si tratta comunque di informazioni preliminari. Le complete specifiche arriveranno nel corso dell'anno.

GWM P500

E a novembre una sorpresa

Non abbiamo potuto vederlo dal vivo ma ci è stato detto che a novembre GWM lancerà un ulteriore modello, Jolion Max. Si tratta di un SUV Plug-in di circa 4,7 metri di lunghezza che punterà tutto sul rapporto contenuti / prezzo. Avrà infatti un posizionamento molto simile a quello di Ora 5. Non rimane che attendere novità.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/07/2026