Abbiamo provato GWM Ora 5: comfort, tecnologia e tre motori per conquistare l'Italia

GWM o meglio Great Wall Motors ha grandi piani per l'Europa, con l'Italia che è considerata uno dei mercati più importanti per la strategia della casa automobilistica cinese. C'è la volontà di crescere rapidamente, e per questo GWM sta facendo le cose per bene, con una rete di vendita e di assistenza già ben strutturata sul territorio italiano.

L’attuale rete di punti vendita in Italia, a giugno 2026, è pari a 30, includendo anche gli showroom temporanei e i pop-up store. Si punta ad arrivare a 50 entro la fine dell'anno e a 83 per la fine del 2027. GWM ha lavorato molto anche sulla strategia aftersales per fare in modo che i ricambi siano subito disponibili per rendere le eventuali riparazioni rapide.

In Italia, l'avventura di GWM parte con Ora 5 che avevamo già avuto modo di provare brevemente in anteprima direttamente in Cina. Viene definita come un SUV compatto e con una lunghezza di 4,47 metri entra nel combattuto segmento C di di mercato. Modello che segue la strategia multienergia della casa cinese. Infatti, si potrà avere con motorizzazioni benzina, Full Hybrid e 100% elettrica. Nel corso dell'anno arriveranno altre novità ma dei prossimi modelli GWM per il mercato italiano ci sarà modo di parlarne più avanti. Ci sono, comunque, diverse sorprese in arrivo.

GWM Ora 5, 3/4 anterore

Ora 5 adotta un linguaggio di design definito come ''Full-Surface Fluid Sculpture'' che stando a quanto racconta GWM è ispirato alla natura. Vettura che si caratterizza per superfici continue e fluide, con un frontale molto particolare che per via della presenza dei fari circolari a LED ricorda un po' le vecchie MINI. Altrettanto particolare è il posteriore dove il costruttore ha scelto di integrare la firma luminosa direttamente alla base del lunotto. Scelta che poi ha il vantaggio di rendere l'aspetto del posteriore più pulito e ordinato grazie anche al tergi-lunotto a scomparsa.

Completano la caratterizzazione degli esterni di Ora 5 le barre al tetto, i cerchi in lega da 18 pollici, l'active grille shutter per l’efficienza aerodinamica, i vetri posteriori oscurati e il tetto panoramico in vetro presente, però, solo sulle versioni top di gamma.

GWM Ora 5, profilo

Salendo a bordo si ha subito l'impressione di trovarsi di fronte a un ambiente curato, ben rifinito e spazioso. Io supero i 180 cm di altezza e non ha avuto problemi a trovare la giusta posizione di guida. Nessun problema con le gambe e con la testa. Spazio più che abbondante per sentirsi comodi e rilassati alla guida. Anche dietro non si sta male. Ho avuto la possibilità di stare seduto sul divano posteriore su di un percorso di rica 15 km con alla guida una persona più o meno delle mie misure e devo dire che lo spazio non manca.

Niente da dire per la gambe, lo spazio c'è e non è poco. Per quanto riguarda la testa, aiuta la presenza del tetto panoramico in vetro che permette di guadagnare un paio di cm. Insomma, due adulti XL stanno tranquillamente dietro e si può viaggiare comodi. C'è poi una buona alternanza tra superfici morbide e quelle in plastica che dimostra l'attenzione al dettaglio di GWM per offrire una vettura con un buon livello di qualità percepita.

GWM Ora 5, plancia

Non consiglio gli interni bianchi se si ha figli piccoli. Personalmente mi sono piaciuti molto ma sono anche molto delicati e con bambini, a ogni viaggio sono a rischio. In questo caso meglio optare per quelli scuri. In bagagliaio offre tra 390 e 422 litri a seconda della versione, una capacità interessante, per un vano di carico che sembra ben sfruttabile. Quando avremo la possibilità di effettuare una prova maggiormente approfondita, analizzeremo meglio anche questo aspetto

GWM Ora 5, plancia

La plancia presenta uno stile minimalista come vuole la moda oggi e che permette di ottenere una placia dal design molto pulito. In questo caso, però, ci sono comunque alcuni comandi fisici sulla console centrale a forma di levetta vecchio stile e sul tunnel centrale non manca il pad per la ricarica wireless egli smartphone. In ogni caso, le principali funzioni della vettura si gestiscono dallo schermo da 14,6 pollici del sistema infotainment (Coffee OS). Per rendere intuitivo l'accesso ad alcune funzioni, l'interfaccia è stata progettata per fare in modo che alla base sia presente una barra fissa con pulsanti per l'accesso rapido a funzionalità come il climatizzatore. In questo modo, anche in movimento non ci si distrae troppo.

Il display si legge comunque molto bene anche in presenza di luce diretta del sole. Molto reattivo, dispone degli immancabili supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Giocandoci un po' sembra ben fatto ed eventuali piccole mancanze come un'app che mostri le complete statiche di marcia, consumi compresi, potranno essere colmate magari con un aggiornamento OTA. Davanti al volante multifunzione che offre anche due pulsanti configurabili a piacere, c'è il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici. Tre sono le grafiche impostabili e anche lui garantisce una bona visibilità in ogni condizione di luce.

GWM Ora 5, posti posteriori

Piccola chicca al posteriore e cioè un vano refrigerante dove mettere un paio di bottigliette per mantenerle al fresco. Con il caldo di questo periodo, mantenere fresca l'acqua è davvero utilissimo. La dotazione prevede anche prese USB anteriori (Type A e C) e posteriori (Type C) e controllo vocale intelligente.

Non manca anche un ricco pacchetto di sistemi ADAS che permettono di arrivare a disporre anche dell'assistenza alla guida di Livello 2.

GWM Ora 5, vista di profilo

Come accennato all'inizio, GWM Ora 5 è proposta con motorizzazioni benzina, Full Hybrid ed elettrico. Partiamo dal benzina, un motore 1,5 litri da 160 CV e 270 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a 7 rapporti. Le prestazioni? Velocità massima di 190 km/h e 0 a 100 km/h in 9,3 secondi.

C'è poi il modello Full Hybrid che abbina a questo motore benzina un sistema ibrido con una batteria da 1,09 kWh. Potenza massima di sistema pari a 223 CV con 476 Nm di coppia. Da 0 a 100 km/h servono 7,7 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 185 km/h.

Infine, c'è il modello elettrico che offre un'unità da 204 CV e 260 Nm di coppia. La velocità massima raggiunge i 170 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 7,7 secondi. Il tutto è alimentato da una batteria LFP da 58,3 kWh per un'autonomia WLTP di 435 km. In corrente continua, l'accumulatore si può ricaricare fino a una potenza massima di 120 kW (dal 10 all'80% in circa 30 minuti).

GWM Ora 5, vista posteriore

Prima una premessa, GWM ha capito molto bene che gli europei sono molto attenti alla dinamica di guida di un'auto e sono decisamente più esigenti dei clienti cinesi. Per questo, prima di portare Ora 5 sul mercato europeo, l'azienda ha lavorato molto per rivedere completamente l'assetto. Insomma, niente sospensioni mollicce che può capitare di trovare su alcune cinesi, ma un setup molto più adatto alle nostre esigenze. Il tutto si traduce in un'esperienza di guida di buon livello, sempre rassicurante e sicura.

Chiariamolo subito: Ora 5 non è una sportiva e non vuole esserlo. Sottosterza un po', lo sterzo non è molto diretto e forzando molto la mano, si nota qualche piccola incertezza. Normalissimo visto che si tratta di una vettura con un assetto ''turistico'' nata per offrire comfort in città e nei viaggi. In questi contesti, offre il meglio e devo dire che dopo oltre 100 km tra l'ibrida e l'elettrica pura, non ho accusato stanchezza, merito anche di un impianto di climatizzazione che fa bene il suo lavoro e dei sedili ventilati che aiutano ulteriormente.

Sull'elettrica va detto che manca la vera guida one pedal che molti clienti di BEV appezzano. Il livello massimo di rigenerazione non frena molto. Peccato perché in alcuni contesti, soprattutto in città o nelle discese permetterebbe di rendere la guida più piacevole e di massimizzare il recupero dell'energia. Nulla che non possa essere risolto con un aggiornamento OTA. Il modello elettrico è il più divertente da guidare grazie alle caratteristiche dei motori elettrici che offrono subito potenza e coppia. Tuttavia, GWM ha lavorato per garantire un'erogazione lineare e progressiva, più simile a quella di una vettura endotermica. Da ottimizzare l'intervento del controllo di trazione su questo modello: pestando a fondo l'acceleratore, alcune volte è capitato che le ruote anteriori perdessero leggermente trazione, sgommando un po'.

Il modello ibrido è quello su cui GWM punta di più ed effettivamente garantisce una guida piacevole. La casa automobilistica ha lavorato per trovare il giusto equilibrio tra efficienza e prestazioni. Per capire bene i consumi bisognerà poter disporre dell'auto per più giorni ma sul lato delle prestazioni, il brio è quasi simile a quello dell'elettrica. Lo 0 a 100 km/h, freddi numeri alla mano, è infatti identico per entrambi i modelli.

Guidando normalmente, Ora 5 ibrida è anche molto silenziosa e si fa davvero fatica a sentire l'entrata in funzione del motore endotermico. Invece, pestando sull'acceleratore, a quel punto si, il suono del motore a benzina entra prepotentemente nell'abitacolo. La dinamica di guida è invece del tutto simile all'elettrica ma in questo caso non è stato rilevato il pattinamento delle ruote anteriori nelle accelerazioni più violente. Insomma, una motorizzazione interessante su di una vettura che ha le carte in regola per fare bene viste le sue caratteristiche.

Versione ICE HEV BEV Motore 1.499 cc, turbo 4 cilindri, benzina 1.499 cc, turbo 4 cilindri, benzina, full hybrid Elettrico Potenza 160 CV 223 CV 204 CV Coppia 270 Nm 476 Nm 260 Nm Cambio Automatico DCT a 7 rapporti Automatico DHT a 2 rapporti riduttore monomarcia Trazione anteriore anteriore anteriore Velocità 190 km/h 185 km/h 170 km/h Da 0 a 100 km/h 9,3 secondi 7,7 secondi 7,7 secondi Dimensioni 4,47m x 1,83 m x 1,54 m 4,47 m x 1,83 m x 1,54 m 4,47 m x 1,83 m x 1,54 m Bagagliaio da 422 a 1.120 litri da 390 a 1.088 litri da 422 a 1.120 litri Peso a vuoto con conducente 1.560 kg 1.660 kg 1.760 kg Batteria - 1,09 kWh (NMC) 58,3 kWh (LFP) Autonomia WLTP - - 435 km Ricarica max 10-80% - - 30 minuti - max 120 kW DC Prezzo Da 26.950 euro Da 28.600 euro Da 36.000 euro

GWM Ora 5, bagagliaio

GWM porta sul mercato Ora 5 con una struttura dei prezzi interessate. Due allestimenti: Origin e Premium. Si parte dai 26.950 euro del modello a benzina in allestimento base.

Ora 5 1.5 160 CV Origin: 26.950 euro

Ora 5 1.5 160 CV Premium: 28.950 euro

Ora 5 1.5 223 CV Origin Hi2: 28.600 euro

Ora 5 1.5 223 CV Premium Hi2: 30.600 euro

Ora 5 1.5 204 CV Origin EV: 36.000 euro

Ora 5 1.5 204 CV Premium EV: 38.000 euro

Per il lancio sul mercato italiano, GWM ha poi pensato a una promozione specifica.

Fino a fine agosto, salvo proroghe, sarà possibile ordinare Ora 5 Full Hybrid nell’allestimento Premium alle stesso prezzo della versione base a benzina. Compresi nel prezzo saranno inoltre 3 anni di manutenzione ordinaria.

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