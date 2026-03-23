Auto elettriche con batterie allo stato solido, per Great Wall Motors serviranno ancora 5 anni

Le batterie allo stato solido sono il grande obiettivo di diverse case automobilistiche e delle aziende che operano nel campo dello sviluppo delle batterie per auto. Si tratta di accumulatori che dovrebbero permettere di far fare alle BEV un salto avanti molto importante in termini di autonomia e tempi di ricarica. Ci stanno lavorando in molti e negli ultimi mesi gli annunci non sono mancati. C'è chi è fiducioso di avere queste batterie pronte per i primi test su strada in massa già nel 2026, c'è chi addirittura scommette che riuscirà ad offrire i primi modelli con questa tecnologia entro un paio di anni e c'è invece chi mette le mani avanti, invitando alla cautela. Pure il marchio cinese Great Wall Motors, per esempio, sta lavorando alle sue batterie allo stato solido ma secondo il presidente Wei Jiangnun (Jack Wei), ci vorranno almeno 5 anni prima che possano essere largamente utilizzate sui veicoli. Questa tecnologia è ancora in fase di sviluppo e verifica, in quanto ci sono diverse sfide da superare.

Ci vuole pazienza, il lavoro prosegue

Ma quali sono le sfide da superare? Secondo Wei Jianjun parliamo dell'efficienza dei costi, della sicurezza e delle prestazioni. Great Wall Motors si concentrerà sulle tecnologie al solfuro, raggiungendo la capacità di produrre elettroliti solidi al solfuro. Il lavoro sta andando avanti e l'azienda ha sviluppato prototipi di celle per batterie da 20 Ah. Il numero uno della casa automobilistica cinese ha comunque ribadito che l'azienda continuerà a investire in ricerca e sviluppo per raggiungere i progressi tecnologici. Da notare che nel 2022, Svolt, società controllata da GWM, ha sviluppato il primo prototipo di cella alla stato solido da 20 Ah. Questa cella offriva una densità energetica di 350-400 Wh/kg e ha superato un test di penetrazione con un chiodo e un test ad alta temperatura di 200 gradi.

Più di recente, Great Wall Motors al CES 2026 di Las Vegas ha presentato le sue batterie allo stato semi solido da 100 kWh con densità energetica pari a 188 Wh/kg e capacità di ricarica 6C che arriveranno nel terzo trimestre del 2026. Tuttavia, nonostante questi progressi, pare che sulle batterie allo stato solido, i passi avanti non siano stati sufficienti e per arrivare alla commercializzazione di questa tecnologia ci sarà da pazientare ancora diversi anni. È importante sottolineare che Great Wall Motor è nota per il suo approccio diversificato. Nonostante la transizione del settore verso i veicoli elettrificati, la casa automobilistica continua a sviluppare motori a combustione interna sia a benzina che diesel.

La Cina sempre protagonista

Ci sono anche altre importanti realtà che provano a mettere freno all'entusiasmo su questa tecnologia. CATL, ad esempio, afferma che per una prima adozione di massa bisognerà attendere almeno il 2030, fermo restando che le batterie allo stato solido potrebbero iniziare ad apparire prima su alcune versioni di auto elettriche ma parliamo di numeri limitati. Il settore sta comunque lavorando su questa tecnologia molto interessante. Dal 2027 potrebbero iniziare ad arrivare novità importanti visti alcuni annunci ma comunque sarà la fine del decennio il periodo da tenere d'occhio quando probabilmente le batterie allo stato solido potranno davvero fare la differenza. In ogni caso, la Cina sta investendo molto e punta a rimanere protagonista del settore delle batterie anche con l'arrivo di questa tecnologia.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/03/2026