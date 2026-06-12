La nuova GWM ORA 7 sta arrivando: ecco le anticipazioni dalla Cina

Great Wall Motors ha da poco portato sul mercato in Italia la nuova ORA 5. In Cina, intanto, fa capolino dal solito sito del MIIT la nuova ORA 7 che sarà proposta nelle versioni station wagon e berlina. Partendo dalla station wagon, sembra essere un incrocio tra una Volkswagen e una Porsche. Il frontale, infatti, ricorda un po' quello del Maggiolino. Nella parte posteriore, invece, la linea di cintura e il design dei finestrini richiamano la Porsche Cayenne. Al posteriore troviamo fanali a goccia e uno spoiler alla fine della linea del tetto. Stando a quanto emerso dal database del MIIT, la vettura sarà offerta con cerchi da 18 e da 20 pollici.

GWM ORA 7

La variante berlina (con linee più simili ad una fastback) è sostanzialmente simile con la sola differenza delle forme della parte posteriore dove non troviamo il portellone in favore di un piccolo bagagliaio. I dati emersi dal MIIT, raccontano che entrambe le varianti condividono un passo di 2.870 mm, ma hanno lunghezze leggermente diverse, rispettivamente di 4.820 mm (station wagon) e 4.890 mm (berlina).

Cuore elettrico

La nuova ORA 7 presenta quindi un design molto particolare. Dal database del MIIT non si vedono le foto degli interni ma non dovrebbero differire troppo da quelli dell'attuale modello con un particolare quadro strumenti a 3 elementi e il classico schermo touch centrale per l'infotainment.

Per il momento sappiamo che la nuova ORA 7 continuerà a essere proposta con motorizzazione elettriche. La vettura potrà contare su di una batteria LFP che alimenterà motori elettrici con potenze di 150 kW / 204 CV e 160 kW / 218 CV. Questi consentiranno alla vettura di raggiungere una velocità massima di 180 km/h. Che ci sia qualche possibilità di vedere la nuova ORA 7 anche in Europa? Possiamo solamente attendere per saperne di più.

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