GWM Ora 5 arriva in Italia: benzina, ibrida ed elettrica da 26.950 euro

Display da 14,6 pollici, Android Auto e Apple CarPlay wireless, 23 sistemi ADAS e garanzia fino a 8 anni sulla batteria

Great Wall ha aperto ufficialmente gli ordini in Italia di Ora 5 che abbiamo già avuto moto di provare (qui la prova su strada). Il crossover è proposto sul mercato italiano con 3 motorizzazioni differenti: benzina, ibrido ed elettrico. I prezzi partono da 26.950 euro.

GWM ORA 5

Benzina, ibrido ed elettrico

Nuova GWM Ora 5 misura 4,47 metri di lunghezza, con un passo di 2,72 metri. 5 posti, questo nuovo modello offre una capacità di carico fino a 1.120 litri con i sedili posteriori abbattuti. 3 motorizzazioni come abbiamo accennato all'inizio. Partiamo dal benzina, un motore 1,5 litri da 160 CV e 270 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a 7 rapporti. Le prestazioni? Velocità massima di 190 km/h e 0 a 100 km/h in 9,3 secondi.

C'è poi il modello Full Hybrid che abbina a questo motore benzina un sistema ibrido con una batteria da 1,09 kWh. Potenza massima di sistema pari a 223 CV con 476 Nm di coppia. Da 0 a 100 km/h servono 7,7 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 185 km/h.

GWM ORA 5, interni

Infine, c'è il modello elettrico che offre un'unità da 205 CV e 260 Nm di coppia. La velocità massima raggiunge i 170 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 7,7 secondi. Il tutto è alimentato da una batteria LFP da 58,3 kWh per un'autonomia WLTP di 435 km. In corrente continua, l'accumulatore si può ricaricare fino a una potenza massima di 120 kW (dal 10 all'80% in circa 30 minuti).

Dotazioni

Tutte le versioni includono di serie 23 sistemi ADAS, sette airbag, cerchi in lega da 18 pollici, quadro strumenti digitale da 10,25 pollici affiancato da display centrale da 14,6 pollici, Android Auto e Apple CarPlay wireless. L'allestimento Premium aggiunge tra l'altro sedili in pelle ecologica ventilati e riscaldati, tetto panoramico, impianto audio a nove altoparlanti e illuminazione ambientale a 64 colori. Ora 5 offre una garanzia di 7 anni o 150.000 km sul veicolo e 8 anni o 160.000 km sul pacco batterie (al raggiungimento del primo dei due limiti).

Prezzi

La gamma è disponibile in sei tinte di carrozzeria e due abbinamenti per gli interni. Ora 5 sarà disponibile e ordinabile presso la rete di concessionari GWM Italia da fine giugno. Prezzi da 26.950 euro. Questo è il listino.

Ora 5 1.5 160 CV Origin: 26.950 euro

Ora 5 1.5 160 CV Premium: 28.950 euro

Ora 5 1.5 223 CV Origin Hi2: 28.600 euro

Ora 5 1.5 223 CV Premium Hi2: 30.600 euro

Ora 5 1.5 205 CV Origin EV: 36.000 euro

Ora 5 1.5 205 CV Premium EV: 38.000 euro

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/06/2026