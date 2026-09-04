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Garage Italia reinventa la Spiaggina con dettagli ispirati agli yacht

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19 fa - Ecco la nuova creazione

La nuova Spiaggina di Garage Italia nasce dall'incontro tra automotive e nautica
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Garage Italia ha più volte reintepretato la Spiaggina, trasformandola un oggetto di design. Oggi questi modelli si possono vedere al mare, nelle più rinomate mete turistiche a supporto sopratutto dei grandi alberghi per offrire ai clienti un modo diverso di muoversi. L'ultimo progetto di Garage Italia è stato realizzato grazie alla collaborazione con Hot Lab, studio internazionale di yacht design. Il risultato è una Spiaggina che può essere vista come un'estensione del linguaggio estetico di una barca.

Nuovo punto d'incontro tra automotive, nautica e manifattura italiana d'eccellenza

Il richiamo al mondo della nautica lo troviamo innanzitutto nella livrea. Infatti, la vettura viene idealmente ''spezzata sulla linea d'acqua'', creando un ''riferimento diretto alla separazione tra lo scafo e la superficie del mare''.  Tra gli elementi di rilievo di questa nuova interpretazione della Spiaggina c'è il Tunnel Heritage in legno, ispirato ai motoscafi vintage, un richiamo alla tradizione nautica. Inoltre, sul retro presenta scanalature portariviste e può essere completato opzionalmente con un porta bottiglie realizzato con cinghie in pelle e una base metallica.

 
 
 
 
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Ci sono ulteriori richiami ai motoscafi vintage a partire dal volante Nardi Classic in legno. Inoltre, troviamo tappetini blu e bianchi, realizzati da Italdek in materiale nautico, oltre alle corde laterali, al posto delle portiere, ispirate ai tradizionali nodi marini.

Per l'abitacolo è stato sviluppato ''Scia'', un nuovo tessuto realizzato insieme a Mariaflora, la cui trama reinterpreta il classico motivo a righe attraverso un pattern ispirato alla scia lasciata da una barca sull'acqua.

Spiaggina elettrica

Le Spiaggina di Garage Italia sono elettriche, grazie a un kit di conversione sviluppato da Newtron che permette di arrivare a disporre di un motore da circa 12 CV per un'autonomia attorno ai 140 km. Il prezzo di questo esclusivo esemplare non è stato comunicato.

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Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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