Furti auto, Italia maglia nera in Europa: l'88% dei recuperi si concentra in cinque regioni

Furti auto, l'Italia si conferma come ''maglia nera in Europa''. Così emerge dal nuovo rapporto ''Recovery Pulse H1 2026'' di LoJack Italia. Il fenomeno dei furti auto continua a rappresentare una delle principali emergenze legate alla criminalità organizzata. In Unione Europea, nel 2020, sono state rubate circa 450.000 auto, un dato comunque in calo del 50% rispetto al 2008. Tuttavia, questa tendenza non è uniforme in tutti i Paesi UE.

Nel 2023 l'Italia ha registrato circa 132.000 veicoli rubati, il dato più elevato in Europa. Dietro di noi Francia (71.000), Regno Unito (64.000), Spagna (31.000) e Germania (30.000). Il furto auto non è comunque un problema che riguarda solamente l'Europa.

Negli Stati Uniti sono stati registrati circa 851.000 furti di veicoli nel 2024, mentre in Canada i casi sono stati circa 57.000. In Brasile nel 2024 i veicoli rubati sono stati circa 350.000, mentre in Australia, tra luglio 2023 e giugno 2024, sono stati sottratti circa 72.000 veicoli.

Il furto auto sta diventando sempre più tech. Come evidenzia molto bene Massimo Braga, VP e Amministratore Delegato di LoJack Italia, il ''ladro oggi può utilizzare strumenti elettronici per accedere al veicolo senza evidenti segni di effrazione, individuare le vulnerabilità dei sistemi elettronici, sottrarre non solo l'intero mezzo, ma anche componenti e parti di valore''.

Crescono i recuperi

Tra le Regioni teatro del maggior numero di recuperi si conferma il primato di quelle più colpite dai furti con, in testa, la Campania, seguita da Puglia, Lazio, Lombardia e Piemonte. In queste cinque regioni si è concentrato addirittura l’88% dei ritrovamenti totali.

Il rapporto include anche altri dati interessati come i tassi di recupero dei veicoli equipaggiati con i dispositivi LoJack. Nel primo semestre 2026 sono stati 1.230, con un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2025.

L’83% dei rinvenimenti cui ha contribuito LoJack si è verificato nelle prime 24 ore dalla denuncia del furto, il 3% tra le 24 e le 48 ore e il 14% oltre i due giorni; una conferma dell’importanza di effettuare tempestivamente la denuncia di furto.

Nei primi 6 mesi del 2026 è stato di 10 ore il tempo medio trascorso tra la segnalazione del furto e l’effettivo ritrovamento da parte del team LoJack.

Si è confermata anche nella prima parte dell’anno l’incidenza crescente dei SUV sul totale dei recuperi, con il 60% di quota. I marchi più recuperati in questo segmento? Nell’ordine, Toyota, Peugeot e BMW. Le vetture più recuperate in generale nella prima parte dell’anno in corso appartengono, invece, ai marchi Toyota, FIAT e Mercedes.

Come difendersi dai furti auto, 10 consigli

LoJack fornisce anche una serie di consigli utili per rendere più difficile il lavoro dei ladri.

Attenzione a dove parcheggi

Quando chiudi l'auto, verifica sempre che sia davvero chiusa

Non lasciare mai l'auto incustodita con le chiavi inserite

Non lasciare oggetti di valore in vista

Proteggi l'auto con sistemi antifurto e di recupero

Non lasciare le chiavi incustodite e proteggi quelle elettroniche

Fai attenzione ai furti delle chiavi in casa

Valuta una buona assicurazione

Tieni a portata di mano i dati identificativi del veicolo

In caso di furto, agisci immediatamente

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