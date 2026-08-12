Furti d'auto, in Italia ne spariscono 285 al giorno: le Regioni più colpite

In Italia ogni giorno vengono rubate 285 auto e quasi 90 tra moto e motorini. Significa che ogni anno ''spariscono'' circa 136 mila veicoli. Questo è quanto emerge da uno studio di Facile.it che evidenzia un dato importante e cioè che il nostro Paese è tra i peggiori in Europa. Infatti, analizzando le statistiche Eurostat si scopre che l’Italia, con un rapporto di 231 furti di veicoli ogni 100.000 abitanti, occupa la quarta posizione della classifica dei Paesi con il maggior numero di furti.

Chi fa peggio di noi? Secondo la ricerca solamente il Lussemburgo, con un rapporto di 562 furti ogni 100.000 abitanti, la Svizzera (357) e la Svezia (267). Non troppo distanti dall'Italia Francia (198) e Grecia (174). Numeri decisamente migliori, invece, per Germania (70) e Spagna (49) o Polonia dove il rapporto si ferma ad appena 19.

Furti auto in Italia: la Regione peggiore è la Campania

Concentrandoci sul nostro Paese, lo studio racconta che la Regione con il più alto numero di denunce per furto è la Campania (26.445). Va detto che lo studio è partito dalle statistiche diffuse dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza relative al 2024. Dopo la Campania troviamo il Lazio (18.071) e la Sicilia (15.555). Le Regioni più ''sicure'', con il minor numero di furti denunciati sono il Friuli-Venezia Giulia con 239 episodi, il Trentino-Alto Adige (170) e la Valle d’Aosta, dove le auto rubate sono state appena 20.

I furti moto sono in continua diminuzione in Italia

Generalmente, il fenomeno riguarda in misura maggiore le regioni del Sud Italia, dove si sono verificati il 45% dei furti totali, seguite da quelle del Centro (20%) e delle Isole (16%).

Se focalizziamo l'attenzione solamente sui motocicli, le prime tre posizioni cambiano: al primo posto si trova il Lazio con 5.985 furti, seguito dalla Campania (5.167) e dalla Lombardia (4.178). Per i ciclomotori, invece, le Regioni con più furti denunciati sono la Sicilia (1.328), la Campania (1.036) e la Lombardia (968).

Alcuni suggerimenti per proteggersi

La ricerca, oltre a scattare una fotografia della situazione italiana, fornisce anche alcuni suggerimenti su come ridurre il rischio che la propria vettura venga rubata.

Attenzione ai parcheggi ''tattici''. Evitate di parcheggiare in zone isolate, poco illuminate o nascoste da vegetazione fitta; sono il luogo preferito dai ladri per agire indisturbati. Meglio optare per un’area di passaggio, illuminata e, se possibile, coperta da sistemi di videosorveglianza; il parcheggio potrebbe costare, ma meglio spendere pochi euro che perdere il proprio veicolo.

Nessun oggetto in vista. Prima di scendere dalla macchina ricordatevi di non lasciare alcun oggetto in vista, anche se di poco valore come cavetti, monetine, borse o sacchetti (sia pure vuoti). Se dovete riporre qualcosa nel bagagliaio, meglio farlo prima di arrivare a destinazione. Sono tutti elementi che potrebbero ingolosire ladri di passaggio.

Meglio il caldo. La temperatura in auto, soprattutto se parcheggiata per ore sotto il sole, può superare tranquillamente i 40 gradi e la tentazione di lasciare un finestrino leggermente aperto è alta, ma non solo non servirebbe a nulla per ridurre il calore, bensì rappresenta un rischio per la sicurezza.

Chiavi, telecomandi e dispositivi di sicurezza meccanici. Tra le ultime frontiere in materia di furti vi è la clonazione del telecomando dell’auto; grazie a dispositivi tecnologici i malviventi riescono a “catturare” le frequenze e il codice del telecomando dell’auto e replicarlo per aprire il veicolo in qualsiasi momento. Se possibile, quindi, meglio chiudere l’auto con la chiave per ridurre questo rischio. Altra soluzione, può essere quella di aggiungere un dispositivo di sicurezza meccanico (come un bloccasterzo o un blocca pedali), per definizione immune da questo genere di attacchi.

Sottoscrivi una polizza contro il furto. È una garanzia accessoria che va aggiunta all’RC auto obbligatoria; pochi lo sanno, ma può essere sottoscritta in qualsiasi momento (anche non in contemporanea con la responsabilità civile) e anche con una compagnia diversa da quella che ci fornisce l’RC auto e tutela il proprietario non solo in caso di furto totale o parziale del veicolo, ma anche da eventuali danni arrecati alla vettura durante lo scasso.

VEDI ANCHE

Tags