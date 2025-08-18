La one-off Ferrari e l'asta di beneficienza record. Il video è palpitante

Le aste Sotheby's sono solitamente riserva di caccia di gioielli d'epoca, tavolta aggiudicati da collezionisti super facoltosi a cifre da star male solo a pronunciarle.

È per questo che la cifra per la quale, all'asta RM Sotheby's della favolosa Monterey Car Week, edizione 2025, viene ora venduto un esemplare unico di Ferrari Daytona SP3, ultim-issimo di una serie limitata di 599 unità (e per questo denominato “599 + 1”), sa di record.

Senti qui: il bolide che vedi in foto, personalizzato dal Cavallino attraverso il programma Tailor Made, sabato 16 agosto è stato battuto all'asta per la cifra straordinaria di 26 milioni di dollari.

Ferrari Daytona SP3 Tailor Made: asta record

Primato? Sì, ma ancora più speciale.

''Nuovo'' record

Per un'asta auto, 26 milioni di dollari non è il recordo assoluto. Che ammonta invece a 143 milioni di dollari, appartiene a una Mercedes-Benz 300 SLR del 1955 e venne registrato sempre a un'asta RM Sotheby's nel 2022.

Non è nemmeno il record per una Ferrari all'asta: alla Monterey Car Week 2014, una Ferrari 275 GTB/C Speciale del 1964 passò di mano per la cifra di 26,4 milioni di dollari.

La Ferrari Daytona SP3 Tailor Made one off è semmai la Ferrari più costosa mai venduta all'asta, tra le Ferrari di nuova produzione.

Se le nostre ricerche sono corrette, la SP3 ora di proprietà del signor Herbert Wertheim (nella foto insieme a Enrico Galliera, direttore commerciale e marketing Ferrari) è anche l'auto più cara di sempre mai battuta a un'asta benefica.

Ferrari Daytona SP3 Tailor Made, a Monterey asta benefica da guinness

Tutta la somma ricavata dall'asta è stata devoluta alla Ferrari Foundation, organizzazione no-profit focalizzata su progetti educativi e comunitari in tutto il mondo. In particolare, il ricavato servirà a sostenere iniziative come la ricostruzione della Aveson Charter School in California, distrutta da un incendio.

Daytona SP3 Tailor Made: più unica che rara

Ferrari Daytona SP3 Tailor Made rappresenta l’apice del programma di personalizzazione su misura della Casa di Maranello.

Ferrari Daytona SP3 Tailor Made: giga-logo Ferrari

L'esemplare presenta una finitura in fibra di carbonio bicolore e carrozzeria in Giallo Modena, con splitter anteriore, minigonne e diffusore posteriore in nero lucido. La livrea è impreziosita dal logo Ferrari in Giallo Modena che occupa l’intera parte superiore della vettura, una prima assoluta.

Gli interni si distinguono per un innovativo tessuto derivato da pneumatici riciclati, decorato con un esclusivo motivo a tema Cavallino Rampante. Il cruscotto e il piantone dello sterzo sono realizzati in una particolare fibra di carbonio utilizzata in Formula 1.

Ferrari Daytona SP3 Tailor Made, gli interni

Seconda vettura della serie limitata “Icona”, Daytona SP3 rende omaggio ai prototipi sportivi Ferrari V12 con motore centrale-posteriore che hanno contribuito ai leggendari successi sportivi del marchio negli anni 60 e 70. Limitata a soli 599 esemplari (+1, questo) e alimentata da un motore V12 aspirato da 6,5 litri, eroga una potenza di 840 CV e scatta da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi. E da 0 a 200 km/h in 7,4 secondi.

Un evento memorabile

La vendita ha lasciato un forte impatto: durante l'asta, le offerte sono salite progressivamente e molto rapidamente, fino a raggiungere i 26 milioni di dollari, trasformando la sessione in un momento carico di emozione.

Tra gli spettatori, anche il direttore del design Ferrari Flavio Manzoni ha ammesso di essere rimasto “senza parole”. C'è da credergli: qui sotto, in video, ecco il momento magico.

Molte delle auto più costose vendute all’asta saranno sempre vetture d’epoca, ma il successo della SP3 dimostra che anche modelli contemporanei possono raggiungere valori da record.

Quando si dice ''prestigio moderno''.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/08/2025