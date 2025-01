Bugatti scansati: va all’asta la Spirit of America Sonic I. Scopri di che si tratta

Hai un amico con la Bugatti da 450 all'ora? Ora puoi umiliarlo. Per la prima volta, la leggendaria Spirit of America Sonic I, l’auto da record progettata da Craig Breedlove, è in vendita al pubblico. Dopo decenni di esposizione all'Indianapolis Motor Speedway Museum, questo pazzesco veicolo da record è pronto per essere battuto all’asta da RM Sotheby’s con una stima di prezzo compresa tra 500.000 e 1.000.000 di dollari. Continua a leggere e scopri la sua velocità massima...

Craig Breedlove davanti al suo Spirit of America Sonic I

600,601 mph: il trionfo di Craig Breedlove

Il 15 novembre 1965, la Spirit of America Sonic I ha stabilito un nuovo record mondiale di velocità terrestre, raggiungendo le 600,601 mph (966 km/h) sulle famosissime distese salate di Bonneville, nello Utah. Alimentata da un motore GE J79 turbojet con postbruciatore, preso in prestito da un caccia F-4 Phantom II, la Sonic I rappresentava l’apice dell’innovazione ingegneristica di Breedlove.

Grazie a questa impresa, Breedlove ha superato i rivali Tom Green e Art Arfons, lasciandoli senza parole e costringendoli a riprogettare i loro veicoli.

Spirit of America Sonic I, il sedile di guida

Motore e potenza straordinari

La Spirit of America Sonic I utilizza un motore GE J79 turbojet con una spinta massima di 17.900 lbf. Questo motore, progettato originariamente per jet da combattimento, ha permesso alla Sonic I di spingersi oltre i limiti della tecnologia automobilistica tradizionale.

Velocità massima registrata : 600,601 mph (966 km/h)

: 600,601 mph (966 km/h) Motore : GE J79 turbojet da un F-4 Phantom II

: GE J79 turbojet da un F-4 Phantom II Trazione: quattro ruote, rispetto alle tre del modello precedente

Un design innovativo per l’epoca

La Sonic I è stata una delle prime auto a record di velocità a utilizzare un motore a turbina jet, piuttosto che un sistema che alimentasse direttamente le ruote. Questo approccio innovativo ha definito lo standard per tutti i veicoli da record successivi.

L'attuale record di 1.227,986 km/h (763.035 mph) appartiene appunto al Thrust SSC, un veicolo anch'esso a turbogetto (e al famoso pilota della RAF Andy Green); il Bloodhound LSR che vorrebbe batterlo adotta la medesima tecnologia.

Spirit of America Sonic I, comandi e strumentazione

La Spirit of America Sonic I non è stata utilizzata solo per il record mondiale di Craig Breedlove. Nello stesso anno, sua moglie Lee Breedlove ha stabilito il record di velocità femminile, raggiungendo i 308,506 mph (496,49 km/h). Questo evento ha confermato il ruolo centrale della Sonic I come pietra miliare nell’ambito delle corse ad alta velocità.

Spirit of America Sonic I, interruttori per l'avviamento

Dopo le sue imprese straordinarie, la Spirit of America Sonic I è stata esposta in vari musei:

Indianapolis Motor Speedway Museum

Petersen Automotive Museum a Los Angeles (dal 1995)

Ora, per la prima volta nella storia, il veicolo viene messo all’asta, offrendo agli appassionati l’opportunità di possedere un simbolo unico dell’ingegneria automobilistica e dell’audacia di chi ne ha sfidato i limiti.

Spirit of America Sonic I, la pedaliera

La Spirit of America Sonic I sarà battuta all’asta da RM Sotheby’s nel febbraio 2025. Con una stima di prezzo tra i 500.000 e 1.000.000 di dollari, rappresenta un’occasione irripetibile per i collezionisti e gli appassionati di auto da record.

Per maggiori informazioni sull’asta o per registrarti, visita qui il sito ufficiale di RM Sotheby's.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/01/2025