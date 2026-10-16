Euro NCAP dà ragione a chi vuole i tasti: bene Audi Q7 e Kia EV2, male la XPENG X9 sui comandi

I pulsanti fisici tornano al centro dell’attenzione. Questa volta per i risultati dei crash test. Euro NCAP ha messo alla prova tre nuove auto con i protocolli 2026: tutte hanno ottenuto cinque stelle, ma alla voce comandi di guida i risultati sono molto diversi. Audi Q7 e Kia EV2, che lasciano tasti e leve a portata di mano, raccolgono giudizi molto positivi, mentre la XPENG X9, che affida quasi tutto al touchscreen, si ferma al 20%. Per Euro NCAP è il segnale che i costruttori stanno tornando, poco a poco, ai pulsanti fisici per le funzioni di base, invece di affidare tutto allo schermo e ai comandi vocali. È la direzione che l’ente aveva indicato già due anni fa.

Cosa chiede Euro NCAP

Dal 2026 il giudizio è costruito su quattro aree: guida sicura, prevenzione degli incidenti, protezione in caso di crash e sicurezza dopo l’impatto. Nella parte sulla guida sicura, Euro NCAP vuole che indicatori, tergicristalli e lavavetro, luci di emergenza, clacson e pulsante eCall si azionino con un comando fisico, senza dover cercare una voce in un menu. Le ragioni sono le critiche degli automobilisti a troppi comandi d’uso quotidiano finiti nello schermo e gli studi che indicano una maggiore distrazione rispetto ai tasti fisici.

Audi Q7, Kia EV2 e XPENG X9

L’Audi Q7 ottiene il 90% alla voce comandi di guida, con il massimo dei voti sulle funzioni essenziali e l’80% su comfort e infotainment. È un risultato che ha un peso particolare, perché in passato il gruppo Volkswagen era stato criticato proprio per aver tolto pulsanti e interruttori. Audi ha scelto di rimetterli dopo aver ascoltato clienti ed Euro NCAP, e le cinque stelle le danno ragione. Sulla nuova Q7 tasti e leve sono ben visibili e facili da usare senza staccare gli occhi dalla strada. Euro NCAP promuove anche l’avviso di uscita di corsia, che diventa meno insistente quando il guidatore è attento, e la protezione degli occupanti negli urti frontali, laterali e contro un palo. Ottimi voti nei comandi anche per la Kia EV2, un SUV compatto che deve le sue cinque stelle anche al sistema che controlla lo stato del conducente e regola gli avvisi in base alla sua attenzione. Per convincere Euro NCAP, questi sistemi devono reagire in modo nettamente diverso a un guidatore concentrato e a uno distratto, senza diventare fastidiosi. A completare il quadro c’è una buona protezione in caso di urto.

La XPENG X9, un grande monovolume pensato per le famiglie, va nella direzione opposta: quasi tutto passa dallo schermo centrale e nei comandi di guida si ferma al 20%. Le cinque stelle arrivano lo stesso, grazie a una buona prevenzione degli incidenti e a un’ottima sicurezza dopo l’urto. Il vero punto debole è l’assistente al limite di velocità, che nei 2.000 km di prova su strade europee non è stato all’altezza. Ha faticato con i limiti che valgono solo in certe condizioni, come quelli per la pioggia o per i mezzi pesanti, e davanti a un cartello che non riusciva a leggere non mostrava in modo chiaro l’ultimo limite conosciuto.

Le differenze tra auto europee e cinesi

Guardando tutte le auto testate quest’anno, la differenza tra costruttori europei e cinesi salta all’occhio. La BMW iX3 ottiene il 100% nei comandi di guida e la Cupra Raval arriva all’80%, mentre tra le cinesi Zeekr 7GT e AION UT si fermano al 20% e la Leapmotor B05 non raccoglie nemmeno un punto. L’unica eccezione è la Geely E2, che come la Cupra arriva all’80%.

Nello stesso giro di test ci sono anche altre tre auto, valutate in modo diverso. La BYD Shark prende cinque stelle partendo dai test australiani e neozelandesi del 2025 (ANCAP), integrati con le prove d’urto di Euro NCAP: il pick-up offre buoni aiuti alla guida e una protezione solida, ma è stato penalizzato perché un airbag a tendina laterale non si è aperto come doveva. La Mazda 2 Hybrid conserva invece le quattro stelle della Toyota Yaris e nell’elenco compare anche la Changan Deepal S07 ibrida plug-in, con una valutazione del 2024.

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