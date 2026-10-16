Euro NCAP dà ragione a chi vuole i tasti: bene Audi Q7 e Kia EV2, male la XPENG X9 sui comandi

I pulsanti fisici tornano al centro dell’attenzione. Questa volta per i risultati dei crash test. Euro NCAP ha messo alla prova tre nuove auto con i protocolli 2026: tutte hanno ottenuto cinque stelle, ma alla voce comandi di guida i risultati sono molto diversi. Audi Q7 e Kia EV2, che lasciano tasti e leve a portata di mano, raccolgono giudizi molto positivi, mentre la XPENG X9, che affida quasi tutto al touchscreen, si ferma al 20%. Per Euro NCAP è il segnale che i costruttori stanno tornando, poco a poco, ai pulsanti fisici per le funzioni di base, invece di affidare tutto allo schermo e ai comandi vocali. È la direzione che l’ente aveva indicato già due anni fa.
Cosa chiede Euro NCAP
Dal 2026 il giudizio è costruito su quattro aree: guida sicura, prevenzione degli incidenti, protezione in caso di crash e sicurezza dopo l’impatto. Nella parte sulla guida sicura, Euro NCAP vuole che indicatori, tergicristalli e lavavetro, luci di emergenza, clacson e pulsante eCall si azionino con un comando fisico, senza dover cercare una voce in un menu. Le ragioni sono le critiche degli automobilisti a troppi comandi d’uso quotidiano finiti nello schermo e gli studi che indicano una maggiore distrazione rispetto ai tasti fisici.
Audi Q7, Kia EV2 e XPENG X9
L’Audi Q7 ottiene il 90% alla voce comandi di guida, con il massimo dei voti sulle funzioni essenziali e l’80% su comfort e infotainment. È un risultato che ha un peso particolare, perché in passato il gruppo Volkswagen era stato criticato proprio per aver tolto pulsanti e interruttori. Audi ha scelto di rimetterli dopo aver ascoltato clienti ed Euro NCAP, e le cinque stelle le danno ragione. Sulla nuova Q7 tasti e leve sono ben visibili e facili da usare senza staccare gli occhi dalla strada. Euro NCAP promuove anche l’avviso di uscita di corsia, che diventa meno insistente quando il guidatore è attento, e la protezione degli occupanti negli urti frontali, laterali e contro un palo. Ottimi voti nei comandi anche per la Kia EV2, un SUV compatto che deve le sue cinque stelle anche al sistema che controlla lo stato del conducente e regola gli avvisi in base alla sua attenzione. Per convincere Euro NCAP, questi sistemi devono reagire in modo nettamente diverso a un guidatore concentrato e a uno distratto, senza diventare fastidiosi. A completare il quadro c’è una buona protezione in caso di urto.
La XPENG X9, un grande monovolume pensato per le famiglie, va nella direzione opposta: quasi tutto passa dallo schermo centrale e nei comandi di guida si ferma al 20%. Le cinque stelle arrivano lo stesso, grazie a una buona prevenzione degli incidenti e a un’ottima sicurezza dopo l’urto. Il vero punto debole è l’assistente al limite di velocità, che nei 2.000 km di prova su strade europee non è stato all’altezza. Ha faticato con i limiti che valgono solo in certe condizioni, come quelli per la pioggia o per i mezzi pesanti, e davanti a un cartello che non riusciva a leggere non mostrava in modo chiaro l’ultimo limite conosciuto.
Le differenze tra auto europee e cinesi
Guardando tutte le auto testate quest’anno, la differenza tra costruttori europei e cinesi salta all’occhio. La BMW iX3 ottiene il 100% nei comandi di guida e la Cupra Raval arriva all’80%, mentre tra le cinesi Zeekr 7GT e AION UT si fermano al 20% e la Leapmotor B05 non raccoglie nemmeno un punto. L’unica eccezione è la Geely E2, che come la Cupra arriva all’80%.
Nello stesso giro di test ci sono anche altre tre auto, valutate in modo diverso. La BYD Shark prende cinque stelle partendo dai test australiani e neozelandesi del 2025 (ANCAP), integrati con le prove d’urto di Euro NCAP: il pick-up offre buoni aiuti alla guida e una protezione solida, ma è stato penalizzato perché un airbag a tendina laterale non si è aperto come doveva. La Mazda 2 Hybrid conserva invece le quattro stelle della Toyota Yaris e nell’elenco compare anche la Changan Deepal S07 ibrida plug-in, con una valutazione del 2024.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.