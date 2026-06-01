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Electrip ritocca i prezzi, la tariffa HPC sale a 0,75 euro a kWh

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1 ora fa - Nuovi prezzi Electrip, rincari sulle colonnine HPC dal 3 giugno

Dal 3 giugno entra in vigore il nuovo listino HPC, mentre prosegue il piano di crescita con hub strategici

Electrip ha comunicato di aver rivisto al rialzo la tariffa HPC. Sono lontani i tempi in cui era possibile ricaricare a 0,4 euro a kWh presso la rete di questo operatore infrastrutturale. Nel corso del tempo ci sono stati una serie di adeguamenti. A marzo, la tariffa per la ricarica (utenti registrati) presso i punti di ricarica in corrente alternata era salita a 0,6 euro a kWh. Contestualmente, quella per i rifornimenti presso le colonnine in corrente continua (DC) e quelle HPC era salita a 0,65 euro a kWh.

Adesso, è arrivato un aumento che riguarda la tariffa HPC che è stata portata a 0,75 euro a kWh. Il uovo listino entrerà in vigore a partire dal 3 giugno. Le altre tariffe non vengono invece toccate.

''È una scelta che ci consente di mantenere la qualità e la copertura del nostro network, senza compromessi'', così viene giustificata nel messaggio di Electrip l'aumento tariffario. Contestualmente, conferma gli investimenti per garantire un servizio in costante miglioramento. Dal 3 giugno, quindi, le tariffe (utenti registrati) sono le seguenti.

  • AC: 0,60 euro a kWh
  • DC: 0,65 euro a kWh
  • HPC: 0,75 euro a kWh

Una rete in crescita

Elctrip sta portando avanti un piano ambizioso per l'elettrificazione del territorio italiano per realizzare, cioè, una capillare rete di ricarica. A oggi sono più di 700 le stazioni installate. Tra le installazione più importanti non possiamo non ricordare l'hub di Milanofiori Nord con 32 stazioni da 400 kW alimentate da fonti rinnovabili.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 02/06/2026
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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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