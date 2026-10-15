DS N°7, porte aperte il 17 e 18 ottobre con test drive e offerte

Chi vuole mettersi al volante della nuova DS N°7 può approfittare dell’esclusivo Porte Aperte in programma il prossimo fine settimana. Nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre i DS Store italiani danno la possibilità di scoprire da vicino il SUV premium del marchio francese, con prove su strada aperte ai visitatori.

Come è fatta

Erede della DS 7, la N°7 misura 4,66 metri con un passo di 2,79, offre un bagagliaio da 560 litri e riprende nelle forme il concept DS Aero Sport Lounge, con un lavoro sull’aerodinamica che porta il coefficiente di penetrazione a 0,26. Il frontale si riconosce dalla firma luminosa DS Light Blade e dalla griglia DS Luminascreen.

La gamma si articola in quattro allestimenti. Già la N°7 d’ingresso porta cerchi in lega da 19”, accesso e avviamento senza chiave, telecamera posteriore e schermo centrale da 16”. La PALLAS aggiunge navigazione 3D connessa, Android Auto e Apple CarPlay senza fili, portellone elettrico ad apertura automatica e sedili anteriori riscaldabili. La ÉTOILE sale ancora con il sistema di telecamere 360 Vision, i sedili dotati di DS Neck Warmer e il sistema Clean Cabin con filtraggio dell’aria. Al vertice la LA PREMIÈRE porta pelle Nappa Nero Bizantino, sedili Lounge, impianto audio Electra 3D by Focal, volante e parabrezza riscaldati e visione notturna DS Night Vision. Sei le tinte disponibili, con l’inedito Verde Seta accanto a Grigio Palladio, Blu Topazio, Bianco Alabastro, Grigio Cristallo e Nero Perla, a cui si aggiungono il tetto nero a contrasto e la finitura bicolore estesa al cofano.

Per quel che riguarda le motorizzazioni, la elettrica E-TENSE FWD Long Range dichiara fino a 740 km di autonomia nel ciclo WLTP con la batteria da 97,2 kWh e una ricarica dal 20 all’80% in 27 minuti. La E-TENSE AWD Long Range sale a 350 CV, pari a 257 kW, con lo scatto da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. Chi preferisce l’ibrido trova la Hybrid 145, con 1.040 km di percorrenza complessiva e 5,4 l/100 km di consumo dichiarato.

Durante i test drive si potranno valutare le sospensioni DS Active Scan Suspension, che leggono il fondo stradale e preparano gli ammortizzatori in pochi millisecondi, e la frenata rigenerativa regolabile delle versioni elettriche, che permette di dosare la decelerazione recuperando energia per la batteria. Sulle elettriche lavora anche il pre-condizionamento della batteria, che la porta in temperatura per rendere più efficiente la ricarica. All’interno si trovano spazi generosi e finiture curate. Sul fronte tecnologico il DS Iris System 2.0 porta un touchscreen da 16“ con ChatGPT integrato, affiancato dall’impianto audio Electra 3D firmato Focal, dai fari DS Pixelvision, dalla visione notturna DS Night Vision e dalla guida assistita DS Drive Assist 2.0.

Le offerte di lancio

Per il weekend del 17-18 ottobre, DS prevede diverse offerte. Per i clienti privati c’è un finanziamento a TAN zero con rate che partono da 249 euro al mese e un anticipo di 3.750 euro, oppure una formula tradizionale da 395 euro mensili con prezzo promozionale d’acquisto fissato a 35.650 euro. Le partite IVA hanno a disposizione un leasing da 229 euro al mese, con prezzo d’acquisto di 29.000 euro IVA esclusa, e un noleggio a lungo termine da 395 euro mensili che comprende assicurazione, manutenzione e assistenza.

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