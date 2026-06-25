DS N°7 debutta sul mercato italiano, aperti gli ordini: ibrida ed elettrica, da 42.400 euro

A marzo aveva fatto il suo debutto ufficiale la nuova DS N°7, un C-SUV erede della DS7 offerto con motorizzazioni sia ibride e sia elettriche. Poggia sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis ed è prodotto a Melfi, in Italia. Per questo modello è arrivato adesso il momento di debuttare sul nostro mercato con l'apertura degli ordini. L'avvio della commercializzazione è anche l'occasione per avere maggiori informazioni sui prezzi. Entriamo più nei dettagli e ricapitoliamo, prima, le principali caratteristiche di questo modello.

DS N°7

Un C-SUV ibrido ed elettrico

Il via agli ordini della DS N°7 è stato dato in occasione dell’83° Open d’Italia di Golf, di cui il marchio francese è Title Sponsor. Il SUV misura 4,66 metri in lunghezza x 1,9 metri in larghezza x 1,63 metri in altezza, con un passo di 2,79 metri. Complessivamente si potranno scegliere tra 6 colorazioni: Grigio Palladio, Blu Topazio, Bianco Alabastro, Grigio Cristallo, Verde Seta e Nero Perla.

Salendo a bordo troviamo un ambiente elegante e ben rifinito, come tradizionale dei modelli DS. Non può chiaramente mancare la tecnologia. Dietro al volante multifunzione a forma di X c'è il quadro strumenti digitale da 10 pollici, mentre centralmente sulla plancia è collocato il display del sistema infotainment da 16 pollici che si sviluppa in senso orizzontale. L'assistente vocale può contare sull'integrazione con ChatGPT e parte della dotazione c'è anche il sistema audio Electra 3D by Focal.

DS N°7

Parlando invece delle motorizzazioni, la nuova N°7 è proposta innanzitutto con il solito powertrain Myld Hybrd di Stelantis da 145 CV.

C'è poi il modello elettrico proposto con 3 motorizzazioni differenti. Abbiamo la versione 2 ruote motrici da 230 CV, batteria da 73,3 kWh e un'autonomia di 543 km WLTP. C'è poi la Long Range. Motore da 245 CV e soprattutto un accumulatore da 97,2 kWh che consente una percorrenza fino a 734 km.

Al vertice della gamma abbiamo la DS N°7 Long Range con doppio motore e la trazione integrale. Potenza massima di sistema pari a 350 CV, batteria da 97,2 kWh e autonomia pari a 674 km.

Allestimenti e dotazioni

DS N°7 è proposta sul mercato italiano negli allestimenti N°7 (base), Pallas, Etoile e La Premiere.

La versione base include, tra le altre cose, i cerchi in lega da 19 pollici, l'accesso e l'avviamento “hands free”, i sensori di parcheggio posteriori con telecamera per la retromarcia, la griglia anteriore 3D Shiny Black e il touchscreen centrale da 16 pollici.

DS N°7, plancia

Salendo di livello, Pallas aggiunge il sistema DS IRIS SYSTEM con navigazione 3D connessa, Android Auto e Apple CarPlay wireless, il caricabatterie wireless dedicato per smartphone, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera per la retromarcia, il portellone posteriore elettrico con funzione ''hands free'', i vetri laterali anteriori insonorizzanti e i sedili anteriori riscaldabili.

L'allestimento Etoile (cerchi in lega da 19 o 20 pollici a seconda della motorizzazione scelta), include la griglia DS LUMINASCREEN, l'allarme con blocco di sicurezza e blocco elettrico di sicurezza per bambini sulle portiere, il DS DRIVE ASSIST 2.0, il DS PIXEL LED VISION, lo specchietto retrovisore interno elettrocromico, il sistema 360 Vision (per l'assistenza al parcheggio), i sedili comfort con DS NECK WARMER e logo DS illuminato, nonché il sistema Clean Cabin con Air Quality System.

Al vertice della gamma, La Premiere propone l'impianto audio Hi-Fi ELECTRA 3D by FOCAL, i sedili Lounge con rivestimento in pelle Nappa in un'esclusiva tonalità Nero Bizantino con funzione DS NECK WARMER, il sistema DS NIGHT VISION, il volante riscaldato e il parabrezza riscaldato. Come ogni versione, è contraddistinta da uno speciale badge sul cofano.

DS N°7, interni

Prezzi

Quanto costa la nuova DS N°7? I prezzi partono da 42.400 euro.

DS N°7 Hybrid: da 42.400 euro

DS N°7 E-Tense 230 CV: da 50.900 euro

DS N°7 E-Tense 245 CV Long Range: da 60.300 euro

DS N°7 E-Tense AWD 350 CV Long Range: da 70.340 euro

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/06/2026