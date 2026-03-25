DS N°7, interni e bagagliaio del nuovo SUV prodotto a Melfi

Meno di due settimane fa ha fatto il suo debutto la nuova DS N°7, erede della DS7, un SUV che sarà proposto sul mercato con motorizzazioni ibride e 100% elettriche. Prodotto in Italia all'interno dello stabilimento di Melfi, arriverà nelle concessionarie a partire dall'ultimo trimestre dell'anno. La casa automobilistica da sempre propone una grande attenzione per il dettaglio che traspare soprattutto all'interno delle vetture dove troviamo rivestimenti raffinati. Anche la nuova DS N°7 continua questa tradizione e in più offre pure tanta tecnologia. Andiamo quindi a scoprire più da vicino le caratteristiche dell'abitacolo nel nuovo SUV.

Nuova DS °7: la plancia

DS N°7DS N°7

La plancia del nuovo SUV si caratterizza per offrire linee pulite, rivestimenti premium e tanta tecnologia. Dietro al particolare volante multifunzione a forma di X c'è il quadro strumenti digitale da 10 pollici, mentre centralmente è collocato il display del sistema infotainment da 16 pollici che si sviluppa in senso orizzontale e da cui è possibile gestire la maggior parte delle funzioni dell'auto. Fortunatamente non mancano alcuni comandi fisici come quelli per il condizionatore. Insomma, non c'è quel minimalismo estremo che va di moda e che ritroviamo su molte auto. Ovviamente, non mancano i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

Concentrandoci sul sistema infotainment DS IRIS SYSTEM 2.0, può essere controllato anche utilizzando i comandi vocali. Infatti, troviamo un assistente vocale che integra ChatGPT per poter conversare in maniera più naturale. Curiosità, DS IRIS SYSTEM 2.0 permette inoltre di accedere a servizi quali l'allarme connesso o il ''Vehicle Health Report'', che fornisce informazioni sullo stato delle parti dell'auto soggette a usura. L'impianto audio prevede 6 altoparlanti, oppure 14 con l'impianto Hi-Fi ELECTRA 3D by FOCAL. Ci sono anche quattro porte USB-C. Tra gli optional, un head-up display che mostra informazioni come velocità, navigazione e segnali stradali.

Qualità premium

DS N°7

Tanta attenzione è stata posta sull'insonorizzazione dell'abitacolo. Infatti, DS N°7 può essere equipaggiata con cristalli acustici laminati sulle porte anteriori e posteriori. I sedili anteriori sono forniti di imbottiture in schiuma ad alta densità e rinforzi laterali regolabili in larghezza, garantendo così un comfort posturale ottimale. A seconda della versione scelta, le sedute offrono funzioni di riscaldamento, raffreddamento e massaggio. I passeggeri posteriori possono, inoltre, usufruire di sedili riscaldati e comandi separati per la regolazione del flusso d'aria e della sua intensità. DS N°7 propone cinque differenti ambienti nello spazio interno: rivestimenti in tela DS Nero Basalto; in tela DS Grigio Perla ed Blu Eterno; in Alcantara Blu Eterno; in pelle Nappa Grigio Céleste o Nero Basalto; in pelle Nappa Nero Bizantino.

Bagagliaio

DS N°7

Quanto spazio c'è per i bagagli? Fino a 560 litri a seconda della motorizzazione scelta (500 litri la configurazione minima).

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