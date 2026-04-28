Nebula NEXT 01 JET Edition, la supercar davvero esagerata di Dreame

Dreame non vuole essere conosciuta solamente come un produttore di robot aspirapolvere, per quanto sofisticati. Come sappiamo, l'azienda cinese ha un ambizioso piano per entrare nel settore automotive con modelli elettrici premium. Da un certo punto di vista vuole replicare il successo che ha ottenuto Xiaomi. L'azienda ha adesso presentato Nebula NEXT 01 JET Edition, una sorta di manifesto della tecnologia che intende integrare nelle sue vetture. Le specifiche sono davvero molto interessanti, forse anche troppo dato che si parla pure di batterie allo stato solido. Addirittura, adotta un sistema di propulsione a doppio razzo a propellente solido, un tentativo di adattare la tecnologia aerospaziale all'uso civile. Troppo? Forse si ma non per Dreame che afferma che grazie a questa tecnologia che potrà essere utilizzata in sicurezza grazie a precisi sistemi di controllo elettronico, sarà possibile accelerare da 0 a 100 km/h in appena 0,9 secondi.

Nebula NEXT 01 JET Edition

Batterie allo stato solido

Questa supercar sarà poi dotata di 4 motori elettrici, uno per ruota. Le specifiche tecniche non sono state svelate ma in passato si parlava di potenze vicino ai 2.000 CV. In ogni caso, ad alimentare il tutto ci penserà una batteria allo stato solido a base di solfuro con una densità energetica superiore a 450 Wh/kg. Dreame ha dichiarato che la tecnologia è attualmente in fase di preparazione per la produzione di massa. Si parla di un'autonomia superiore ai 550 km sebbene secondo il ciclo CLTC.

Nebula Next 01 Jet Edition potrà poi contare su di un sistema steer-by-wire. Si parla poi di sospensioni elettromagnetiche attive, di un telaio con una rigidità torsionale elevatissima e di un'aerodinamica particolarmente efficiente con un Cx inferiore a 0,19. Dreame ha presentato DHX1, la prima unità LiDAR sviluppata nell'ambito del programma Nebula Next e che trova posto sulla supercar. Mentre il LiDAR convenzionale cattura i contorni approssimativi degli ostacoli stradali, il DHX1 è molto più preciso identificando con chiarezza buche, piccole pietre, segnali stradali e movimenti impercettibili dei pedoni.

Nebula NEXT 01 JET Edition

L'azienda cinese ha pure presentato la sua piattaforma ADAS di ultima generazione, basata su un'architettura VLA e World Model di terza generazione. Inizialmente offrirà un'assistenza alla guida di livello 2++ che supporta la completa navigazione in ambito urbano, compresa la gestione dei parcheggi. Inoltre, tale piattaforma è in grado di supportare anche il Livello 3+ per una guida autonoma quasi completa.

Nebula Next 01 Jet Edition è dunque una dimostrazione di dove può arrivare l'ingegneria di Dreame, con soluzioni davvero molto raffinate. Come andrà davvero l'avventura di Dreame nel settore automotive? Le premesse sono interessanti e non rimane che attendere i prossimi annunci.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/04/2026