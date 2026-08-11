Dodge Charger Super Bee, 600 CV per la muscle car americana

La nuova Dodge Charger potrebbe ancora non avere il motore V8 che gli appassionati americani desiderano, ma la nuova versione in edizione limitata Super Bee offre comunque qualcosa di speciale. La nuova Dodge Charger Super Bee Launch Edition 2027 è stata svelata in occasione del 60° anniversario della muscle car americana. Il prezzo non è ancora stato comunicato.

Dodge Charger Super Bee Launch Edition

Motore 6 cilindri e 600 CV per divertirsi

Sotto al cofano troviamo l'evoluzione più spinta del motore a sei cilindri in linea ''Hurricane'', un 3 litri buturbo in grado di erogare in questa configurazione ben 600 CV con 720 Nm di coppia. L'aumento di potenza di circa 50 CV rispetto alla Charger Scat Pack dipende soprattutto dall'introduzione di una coppia di turbocompressori Garrett più grandi, oltre a un sistema di aspirazione e intercooler modificati. La trazione è integrale. Tuttavia, premendo un pulsante, è possibile utilizzare la sola trazione posteriore.

Dodge Charger Super Bee Launch Edition

Secondo Dodge, anche la risposta dell'acceleratore è stata affinata, mentre il sistema Launch Control è stato ottimizzato. In termini di prestazioni, la nuova Super Bee accelera da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in 3,6 secondi, mentre per completare il quarto di miglio la sportiva fa segnare un tempo di 11,8 secondi.

Look più pungente

Dodge ha ottimizzato anche il sistema di raffreddamento che permette alla sportiva di poter essere spinta al massimo più a lungo in pista.

Dodge Charger Super Bee Launch Edition

Il frontale ridisegnato, esclusivo della nuova Super Bee, aumenta inoltre il flusso d'aria del 30% e genera circa 45 kg di deportanza aggiuntiva a 240 km/h. Contribuisce a rendere il look più pungente grazie anche a nuove specifiche colorazioni per questo modello. A completare il tutto, una grafica che richiama i vecchi tempi della Super Bee, che la Dodge introdusse nel 1968 come versione speciale, più potente ma comunque accessibile, della sua berlina Coronet.

Dodge Charger Super Bee adotta cerchi da 20 pollici con pneumatici Goodyear, mentre l'impianto frenante è della Brembo. Anche l'assetto è stato rivisto con nuovi ammortizzatori adattivi, gli stessi utilizzati anche su modelli Porsche e Bentley.

VEDI ANCHE

Tags