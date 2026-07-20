Dodge Charger più potente grazie al 6 cilindri in linea. E il V8?

Quest'anno la Dodge Charger compie 60 anni. Un traguardo storico che la casa americana ha deciso di festeggiare con una serie di eventi estivi negli Stati Uniti, ma soprattutto con una novità ad altissimo tasso d'ottani. Se stai pensando al grande ritorno del mitico motore V8 Hemi, però, devo frenare subito il tuo entusiasmo. La novità riguarda ancora una volta l'alimentazione a benzina basata sul propulsore a sei cilindri, che promette però di raggiungere livelli di potenza mai visti prima su questo modello.

Arriva la Sixpack più potente di sempre

Il piatto forte dei festeggiamenti si terrà durante l'evento Roadkill Nights a Pontiac, in Michigan, dove Dodge svelerà quella che definisce ''la Charger con motore Sixpack più potente di sempre''. Con la denominazione Sixpack, il marchio identifica i modelli equipaggiati con il nuovo 3.0 litri Hurricane 6 cilindri in linea biturbo.

Attualmente, la versione High Output eroga 550 CV e 720 Nm di coppia, posizionandosi già al vertice della categoria. Se il costruttore parla di un ulteriore salto prestazionale, è lecito attendersi una cavalleria vicina alla soglia dei 600 CV. Un valore impressionante che rimarrebbe comunque un gradino sotto i 670 CV erogati dalla variante elettrica Charger Daytona EV.

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600 CV bastano per dimenticare la tradizione del V8?

Sulla carta, i numeri danno ampiamente ragione al nuovo propulsore. Se ci pensi, i vecchi V8 Hemi aspirati della precedente generazione si fermavano a 370 CV per il 5.7 litri e a 485 CV per il 6.4 litri. Il nuovo 6 cilindri biturbo supera queste cifre a mani basse già nella configurazione standard, e solo le costosissime ed estreme versioni Hellcat sovralimentate facevano di meglio.

Eppure, la risposta del pubblico degli appassionati del mondo Mopar resta tiepida. Per chi ama le muscle car americane, la sola scheda tecnica non basta: contano il timbro vocale inconfondibile dell'otto cilindri ad asta e bilancieri, l'erogazione e quel fascino di presenza scenica che un motore in linea fatica a replicare.

Il leggendario V8 Hemi? Potrebbe non essere morto

La strategia di puntare inizialmente sulla variante elettrica e poi sul propulsore Hurricane non ha del tutto conquistato i fedelissimi del marchio. Ma c'è una speranza a cui puoi aggrapparti se cerchi la vera voce dei motori americani: all'interno del gruppo Stellantis le indiscrezioni sul ritorno di una motorizzazione otto cilindri si fanno insistenti.

Se un V8 tornerà sulla Charger, sarà probabilmente riservato a una variante ad altissime prestazioni firmata Hellcat, attualmente in fase di valutazione. Nel frattempo, per capire se un sei cilindri da 600 CV saprà far breccia nel cuore dei puristi, non resta che attendere il debutto della nuova versione ad alte prestazioni.

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