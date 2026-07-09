Dodge Charger torna in Europa: il mito rinasce tra elettricità e benzina

La nuova muscle car arriva in Europa con motori elettrici e benzina, design iconico, trazione integrale e due configurazioni di carrozzeria

Il ritorno della Dodge in Europa coincide con l'arrivo dell’inedita Charger, modello che inaugura una nuova fase per uno dei nomi più rappresentativi delle muscle car americane (guarda Dodge Charger).

Design fedele alla tradizione

La vettura mantiene le celebri linee pulite e senza tempo, reinterpretandole con uno stile contemporaneo capace di coniugare tradizione e innovazione. La nuova gamma multi energia propone infatti sia versioni completamente elettriche sia modelli equipaggiati con motore Sixpack, mantenendo intatta l'identità del modello.

Sul fronte tecnico spicca la modalità RWD, disponibile sui modelli Sixpack, che permette di trasferire tutta la coppia alle ruote posteriori. La variante elettrica Daytona introduce invece l'inedito R-Wing, soluzione aerodinamica che migliora il flusso dell'aria senza rinunciare al richiamo storico della Charger Daytona.

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Stile, dettagli e richiami al passato

L'aspetto della vettura è caratterizzato da proporzioni larghe, condivise sia dalla versione coupé sia dalla berlina, mentre la firma luminosa sfrutta gruppi ottici LED a tutta larghezza e i caratteristici fanali posteriori ''Ring of Fire''. Completa la personalizzazione una ricca gamma colori, che comprende anche l'inedita Purple Haze.

L'identità della Charger continua a richiamare il modello nato nel 1966, valorizzando dettagli storici come il ritorno dell’iconico logo Fratzog, oggi reinterpretato sui nuovi modelli. Le versioni con motore Sixpack si distinguono inoltre per il cofano Performance, elemento che identifica immediatamente le varianti endotermiche.

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Abitacolo tecnologico e orientato al guidatore

All'interno, l'abitacolo è stato progettato con una disposizione ispirata a un cockpit moderno, caratterizzato da ampi display digitali e finiture curate. L'impostazione richiama le Charger storiche, ma viene aggiornata grazie a materiali moderni, illuminazione personalizzabile e una gamma di sedili sportivi dedicati alle diverse versioni.

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Tra le principali caratteristiche della nuova Charger troviamo:

motorizzazioni elettriche e benzina

carrozzeria disponibile in versione coupé e berlina

sistema di serie con trazione integrale

motori Sixpack fino a 550 CV e varianti elettriche fino a 670 CV

Con questa nuova generazione Dodge punta a conservare il carattere della Charger, proponendo una vettura capace di evolversi senza rinunciare ai tratti distintivi che ne hanno decretato il successo nel corso dei decenni.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/07/2026