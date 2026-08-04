Torna la Dodge Viper ACR, ma solo tra mattoncini LEGO e videogame

Dodge, LEGO e Microsoft lanciano un crossover dedicato alla Viper: set Technic e livrea esclusiva per Forza Horizon 6.

La Dodge Viper (nello specifico l’allestimento ad alte prestazioni ACR) torna a far parlare di sé. Ma non sulle strade. A quasi dieci anni dall'uscita di produzione, la supercar statunitense rinasce in due forme inedite grazie a una collaborazione tra LEGO e Microsoft. Da una parte c’è il nuovo set LEGO Technic da costruire e dall’altra la versione digitale dedicata a Forza Horizon 6. Un omaggio che celebra una delle sportive più estreme mai prodotte dal marchio.

Le due versioni celebrative

Dodge Viper ACR LEGO Technic

Dal 1° agosto è disponibile il set LEGO Technic Dodge Viper GTS-R Sports Car (42234). È composto da 805 pezzi con motore V10 con pistoni funzionanti, differenziale operativo e cofano e portiere apribili, per un modello che misura 30 cm di lunghezza. Lo stesso giorno, i possessori di Forza Horizon 6 hanno potuto scaricare gratuitamente la Dodge Viper ACR 2016 con un'esclusiva livrea ispirata proprio al set LEGO.

La Viper ACR raffigurata è quella del 2016, erede della prima generazione lanciata nel 1999 con la sigla ACR (American Club Racer). È un'auto pensata esclusivamente per le prestazioni in pista, capace di stabilire record su circuiti americani come Laguna Seca e Sonoma Raceway. Nella realtà monta il V10 aspirato 8.4 litri della Viper, capace di 654 CV (645 hp, 481 kW) e 813 Nm di coppia.

Il set LEGO è in vendita regolarmente anche in Europa al prezzo di 64,99 euro. Stesso discorso per Forza Horizon 6: basta possedere il gioco per scaricare la livrea, il cui codice di sblocco è incluso nella confezione del set fisico.

La Viper non è stata l'unica protagonista dell’iniziativa. LEGO e Xbox hanno lanciato in contemporanea anche un secondo set Technic, questa volta dedicato alla Ferrari 488 Pista (42235, 882 pezzi), con lo stesso meccanismo di livrea sbloccabile nel gioco. «Lavorare con Forza Horizon e LEGO è un'opportunità entusiasmante per portare il marchio Dodge ai fan in un modo completamente nuovo», ha dichiarato il CEO di Dodge, Matt McAlear.

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