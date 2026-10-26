Cina, non solo le maniglie a scomparsa: maxi display e sedili speciali vanno sotto osservazione

La Cina sta valutando nuove norme per aumentare la sicurezza delle auto moderne, in particolare quelle elettriche, limitando le tecnologie che potrebbero distrarre chi guida.

Cina, nuove regole per gli interni delle auto

Dopo le restrizioni sulle maniglie delle portiere a scomparsa elettrica (scopri il divieto in Cina) e la spinta verso l'utilizzo di interruttori fisici per i comandi principali, l'attenzione delle autorità si concentra ora anche su touchscreen e sistemi di bordo. Un avviso del Ministero dell'Industria e dell'Informatica (MIIT) prospetta infatti un possibile divieto generalizzato per i display flessibili e pieghevoli. La proposta arriva mentre i costruttori continuano a sviluppare abitacoli digitali, con soluzioni come lo schermo curvo presentato dall'azienda tecnologica cinese BOE.

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Infotainment e display: verifiche più rigorose

Le nuove disposizioni potrebbero imporre controlli preventivi sui grandi schermi per l'infotainment, sugli altri display e sull'head-up display, valutandone l'impatto sulla sicurezza del conducente, il comportamento in caso di incidente e l'affidabilità in condizioni estreme. I dispositivi giudicati troppo distraenti potrebbero essere vietati, con conseguenze per i produttori che puntano su schermi sempre più grandi.

Tra gli equipaggiamenti sotto esame figurano anche i sedili''a gravità zero'', caratterizzati da una posizione molto reclinata e da supporti per le gambe: il loro utilizzo potrebbe essere limitato quando l'auto è in movimento. Le verifiche riguardano inoltre le luci diurne a LED personalizzabili e i comandi vocali per funzioni essenziali, come azionare i fari, aprire le portiere o sbloccare il cofano.

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Quando potrebbero entrare in vigore le norme

Se approvate, le nuove regole si applicherebbero ai veicoli prodotti dal 1° gennaio 2027. Le auto già presenti sul mercato dovrebbero invece adeguarsi entro il 1° luglio 2027. Secondo quanto riportato da CNEVPost, i modelli non conformi potrebbero essere richiamati o ritirati dalla produzione. Le proposte sono ancora oggetto di valutazione: l'effettiva portata delle restrizioni dipenderà quindi dal testo definitivo e dai requisiti che verranno confermati dalle autorità cinesi.

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