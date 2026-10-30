Chery sfida il Giappone: nel 2027 arriva la sua kei car elettrica

Dopo BYD anche Chery lancia la sua sfida al mercato delle kei car in Giappone. Nel 2027 lancerà il suo primo modello frutto del lavoro della Joint Venture Emta, al cui interno troviamo Chery Automobile, Jiangsu Yueda Automobile Group, Autobacs Seven, Gotion e Anest Iwata.

Una volta sul mercato, la prima kei car di Chery se la dovrà vedere con modelli di marchi giapponesi come Nissan e Suzuki oltre che ovviamente con la BYD Racco. Come sarà questa piccola vettura? Mesi fa erano state diffuse le immagini di un concept ma, adesso, ci sono maggiori informazioni sul modello di produzione. Una serie di brevetti, infatti, anticipano il design della kei car.

Alta e squadrata

Lo stile della prima kei car di Chery riprende quello concept ma con una serie di modifiche, con alcuni elementi più tradizionali e con il frontale che è stato ridisegnato. Complessivamente, comunque, la kei car si caratterizza per quel design squadrato che troviamo su tutti i modelli di questo segmento. Del resto, le kei car devono rispettare precisi requisiti come una lunghezza massima di 3,4 metri. Possiamo notare, inoltre, che le portiere posteriori sono scorrevoli, caratteristica tipica delle kei car per agevolare l'accesso ai posti posteriori.

Chery, brevetti delle kei car

Le immagini del brevetto rivelano anche un nuovo allestimento ''softroader'' che sembra essere ispirato al mondo dell'off-road. La kei car si dota così di una serie di protezioni in plastica che strizzano l'occhio al mondo del fuoristrada. Una scelta stilistica pensata probabilmente per dare maggiore carattere a questa piccola vettura.

Chery, brevetti delle kei car

E le specifiche tecniche? Al momento non sono ancora state condivise. Tuttavia, per legge, le kei car non possono avere una potenza superiore ai 64 CV. Sappiamo comunque che la kei car di Chery sarà elettrica.

Chery, brevetti delle kei car

La vedremo in Europa?

Difficile ma non impossibile. Questa categoria di piccole auto per la città è vista con molto interesse anche da noi, soprattutto adesso che l'Unione Europea sta introducendo il regolamento delle e-car voto a favorire proprio l'introduzione di piccole auto elettriche, più accessibili dal punto di vista economico.

Fonte: CarNewsChina

VEDI ANCHE

Tags