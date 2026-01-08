Dall’Arabia Saudita ecco CEER: il nuovo brand mediorientale svela il suo primo SUV elettrico

CEER, questo sconosciuto. Alzi la mano chi ha già sentito parlare di questo brand. Adesso vi raccontiamo in breve di cosa si tratta e che cosa vuole fare. CEER un giovane marchio che prova a ritagliarsi uno spazio rilevante nel settore della mobilità elettrica.

CEER: il brand dell'Arabia Saudita nato nel 2022 collauda il suo primo SUV elettrico

Un nuovo nome dal Medio Oriente

Fondato nel 2022, rappresenta il primo costruttore elettrico nazionale dell’Arabia Saudita, sostenuto direttamente dallo Stato. Il piano industriale prevede l’ingresso nei mercati del Medio Oriente e del Nord Africa con una gamma composta principalmente da berline e SUV.

Le alleanze tecnologiche alla base del progetto

Il costruttore non dispone di tecnologie proprietarie, ma ha costruito una rete di collaborazioni con partner internazionali di primo livello. CEER ha siglato accordi con Rimac, BMW (guarda nuova BMW iX4), Hyundai Transys e Foxconn.

Dal marchio croato arriverà il sistema di propulsione elettrica ad alte prestazioni, mentre aziende tedesche e coreane forniranno componenti chiave, incluso un motore EV compatto “tre in uno”. Foxconn metterà a disposizione il proprio know-how su architettura elettrica, infotainment e connettività.

CEER: il costruttore saudita ha stretto collaborazioni con importanti brand automotive europei

Il primo SUV a batterie è stato avvistato

Le prime immagini spia mostrano il prototipo di un SUV che potrebbe essere vicino alla versione di produzione anche se molto mimetizzato, caratterizzato da portiere ad ali di gabbiano, un’originalissima linea aerodinamica a cuneo e un grande parabrezza fortemente inclinato.

Elementi stilistici che suggeriscono un posizionamento premium e un prezzo, con ogni probabilità, lontano dalla fascia entry-level.

CEER: il SUV mostra linee audaci e aerodinamiche e apertura porte ad ali di gabbiano

Quando arriva il SUV e cosa ci aspetta in futuro?

CEER mantiene il massimo riserbo su prestazioni e specifiche tecniche. Il primo modello è attualmente in fase di test in un centro di collaudo segreto in Europa e sarà presentato entro la fine del 2026. Il paese di origine, le partnership e le caratteristiche del prototipo fanno pensare a una trazione integrale e a dotazioni tecnologiche avanzate.

In prospettiva, il marchio non esclude un futuro arrivo anche sul mercato europeo. Voi cosa ne dite di questo sport utility hi-tech e dal design così audace? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/01/2026